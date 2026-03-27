Interpretarán por primera vez la Misa de Réquiem del compositor nacional José Reyes

El compositor José Reyes dejó además un importante legado en la música sacra con la Misa Réquiem. ( FUENTE EXTERNA )

El Museo de la Catedral de Santo Domingo anunció la interpretación de la Misa de Réquiem (1900) del compositor nacional José Reyes, una obra de profundo valor histórico y patrimonial que, hasta la fecha, no cuenta con registros de haber sido presentada en público.

Reconocido por haber compuesto la música del Himno Nacional Dominicano, José Reyes dejó además un importante legado en la música sacra, gran parte del cual ha permanecido en silencio por más de un siglo.

La presentación tendrá lugar el sábado 28 de marzo a las 8:00 de la noche en el Museo de la Catedral, en la Ciudad Colonial, y será interpretado por el Coro de Conciertos del Conservatorio Nacional de Música, bajo la dirección titular de Edwin Disla, con Irving Paniagua al órgano.

Se escucharán las voces de nueve sopranos, siete altos, siete tenores y siete bajos.

Esta misa, dedicada a la memoria de su hijo Adán Reyes y su madre Mercedes Siancas, representa un rescate cultural de extraordinaria relevancia para el país.

La Misa de Réquiem, compuesta en 1900, consta de los movimientos tradicionales del género: Introito, Kyrie, Secuencia, Ofertorio, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei. Su rescate fue posible gracias a una reedición manuscrita realizada en 1956, lo que ha permitido su recuperación para las nuevas generaciones.

José Rufino Reyes y Siancas nació en Santo Domingo el 15 de noviembre de 1835 y falleció el 31 de enero de 1905. Además de su labor como compositor y músico, destacado ejecutante de bombardino, violonchelo y contrabajo, también participó como soldado en la Tercera Campaña de la Independencia. Sus restos reposan en el Panteón Nacional desde 1983.

Apoyo a la Fundación Copistas

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Copistas Acuario (FUNCOPIA), entidad dedicada a la investigación, rescate y difusión del patrimonio musical dominicano, así como del Círculo de Música de la Ciudad Colonial.

El costo de la boleta es de RD$1,000.00 y el registro facilita la labor de la Fundación Copistas Acuario en su misión de investigar y publicar el patrimonio musical nacional.