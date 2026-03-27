Shakira supera el medio millón de entradas de su residencia europea

Este logro de Shakira se suma al éxito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la más taquillera de un artista hispano. ( FUENTE EXTERNA )

La superestrella colombiana Shakira vuelve a hacer historia tras vender más de 500,000 entradas en pocas horas para su residencia en Europa, consolidándose como uno de los eventos más esperados del 2026.

La serie de conciertos en Madrid arrancan desde el 19 de septiembre al 27 de octubre. Ante la alta demanda, se han añadido dos nuevas fechas el 10 y 11 de octubre, completando un total de 11 conciertos programados. Cada presentación reunirá a más de 50,000 espectadores por noche.

El proyecto va más allá de los shows, integrando una experiencia cultural bajo el concepto "ES Latina", que incluirá actividades como exposiciones, gastronomía, cine y encuentros artísticos.

Previo a esta residencia, Shakira continuará su gira mundial con presentaciones internacionales, incluyendo un esperado concierto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/cartel-anuncio-shakira-jpg-ff98e7e9.jpeg Afiche oficial de la residencia.

Este nuevo logro se suma al éxito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, considerada "la más taquillera" de un artista hispano, reafirmando el impacto global de la artista.

Las entradas para estas nuevas fechas estarán a la venta en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Producida por Live Nation España, la residencia europea se celebrará en el Estadio Shakira, un espectacular recinto temporal integrado en Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche.

Diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG), ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans, predefiniendo la propuesta de una residencia de una artista.