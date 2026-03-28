Bajo una intermitente lluvia, la banda estadounidense The Killers se reunió con su público dominicano, el cual esperaba este reencuentro con ansias tras su primera presentación en el país en noviembre del año 2009.

La espera valió la pena. Vestido de negro, con su distintiva chaqueta y con gran energía y presencia, su vocalista, Brandon Flowers, de 44 años, cautivó a los presentes con su potente voz, quienes durante una hora y media disfrutaron en el Óvalo de la Feria Ganadera de los grandes éxitos de la agrupación nativa de Las Vegas, Nevada.

"My own soul's warning", "When you were young", "Jenny was a friend of mine" y "Smile like you mean it" fueron los primeros temas interpretados en un recinto que se encontraba a casa llena, con una fanaticada dispuesta a disfrutar a pesar de las inclemencias del clima.

"Santo Domingo, ¿qué lo que dice? ¿Nos extrañaron? Mi nombre es Brandon Flowers y seré su anfitrión esta noche. ¿Cómo la están pasando? Si hay algo con lo que pueda ayudarles, déjenme saber", fueron las palabras de bienvenida, pronunciadas en español, lo que conectó de inmediato con la audiencia, desatando una euforia colectiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/the-killers-1-1-1-dbc8b863.jpeg Tras 16 años de ausencia, The Killers reconquista a los dominicanos. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Acompañado por Dave Keuning, Mark Stoermer, Ronnie Vannucci Jr y tres imponentes coristas, Flowers llevó al público, en su mayoría millennial, a un viaje vibrante y lleno de nostalgia que revivió lo mejor de la banda en las últimas dos décadas, incluyendo canciones como "Somebody told me", "Human", "Runaways" y "Read my mind", consolidándose como una de las bandas de rock más influyentes en los últimos tiempos.

Tras interpretar "All these things that I've done", tema contenido en su álbum debut "Hot fuss" del año 2004, se apagaron las brillantes luces y la pantalla donde se reproducían las espectaculares visuales que impregnaban de dramatismo cada canción.

Encore

Ante el clamor del público que pedía otra y una tregua del agua que escampó unos instantes, los nominados a siete Premios Grammy reaparecieron en escena y de inmediato se escucharon los acordes de "Bones".

La velada finalizó a las 10:55 de la noche con el súper hit "Mr. Brightside", interpretado en dos versiones: una lenta, coreada a cappella por los fans y una llena de adrelina con las notas electrizantes de la batería y la guitarra eléctrica.

Algunos clásicos como "Spaceman", "For reasons unknown" y "Just another girl" fueron echados de menos, aunque es difícil complacer todas las expectativas de la audiencia y condensar sus éxitos en un show cuando se cuenta con una trayectoria que incluye ocho producciones musicales.

La contraparte estuvo a cargo de la agrupación Solo Fernández y la producción del evento, a manos de Saymon Díaz y SD Concerts.