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Jaime Viñas
Jaime Viñas

Jaime Viñas transforma lo prohibido en pop con su nuevo sencillo "Fechoría"

El cantautor dominicano apuesta por una estética retro para contar una historia de deseo, complicidad y secretos

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    Jaime Viñas transforma lo prohibido en pop con su nuevo sencillo "Fechoría"
    Jaime Viñas apuesta por una estética retro para contar una historia de deseo, complicidad y secretos en su nueva canción "Fechoría". (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor dominicano Jaime Viñas vuelve a la escena con "Fechoría", un sencillo que llega acompañado de videoclip y que apuesta por una vibra pop con guiños retro para contar una historia tan íntima como provocadora.

    Desde el primer acorde, la canción te sumerge en una escena casi cinematográfica: dos personas que se encuentran a escondidas en la habitación 102, donde el tiempo parece detenerse y todo queda sellado bajo un pacto silencioso.

    Así, entre miradas, besos robados y la tensión de ser descubiertos, se construye un relato que juega con los límites del deseo.

    Fantasía universal

    Compuesta por el propio Viñas en su juventud, "Fechoría" nace de una fantasía tan universal como compleja: la atracción por alguien mayor, con más experiencia y una vida ya trazada. "Fechoría habla de ese momento en que sabes que algo no debería pasar... pero igual lo deseas y decides vivirlo", comparte el artista.

    En lo musical, el tema combina melodías pop con una estética sonora retro que le aporta una atmósfera nostálgica y seductora. La producción y los arreglos estuvieron a cargo de Ariel Sánchez, mientras que el videoclip fue dirigido por Ambiorix Martínez, reconocido por sus colaboraciones con figuras como Pavel Núñez e Ilegales.

    • "Fechoría" marca el inicio de una nueva etapa para Viñas, quien ya prepara próximos lanzamientos, showcases y presentaciones en vivo que irá revelando a través de sus redes y su canal oficial de YouTube.
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