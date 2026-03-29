Musicólogo The Libro estrena su álbum "El Jaguar"

La nueva producción Musicólogo The Libro está inspirada en la cultura y ritmos jamaiquinos. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido artista urbano Musicólogo The Libro (Ygnacio Alberto Santiago) estrena "El Jaguar", su más reciente álbum de estudio a través de Punto Music Group y Aparataje Music Group.

"El Jaguar" representa una experiencia única que fusiona la esencia del reggae jamaiquino con la vibrante energía del ritmo latino. El álbum nace del viaje inspirador que realizó Musicólogo The Libro a Jamaica, donde se sumergió en la rica tradición musical de la isla para crear un proyecto que hoy refleja esa inmersión cultural profunda.

El álbum contiene 7 tracks meticulosamente producidos que cuentan con tres colaboraciones estratégicas con artistas de renombre: "Musicólogo THE Libro" (feat. Secreto "El Famoso Biberón"), "Una mala como tú", "Noche de cerveza" (feat. Little Homie), "Epa", "Raro", "Códigos" (feat. Divino), y "El que sabe, sabe".

El proyecto ha contado con la dirección creativa y composición de Ygnacio Alberto Santiago como compositor principal y creador del concepto general.

La producción musical ha sido realizada por destacados productores que incluyen a Javish Moisés Rodríguez, Andy Espinosa, Claudio Ortiz, Alberto Nicolas Aponte Castillo (Nico Clínico), Eduarny Morales La Paix (Boobassking) y Melony Nathalie Redondo (Melymel), entre otros, garantizando un sonido de calidad internacional, indica una nota de prensa.

Influencia en el género urbano dominicano

Musicólogo THE Libro es un referente de la música urbana y reggaetón dominicano. Su trayectoria ha estado marcada por colaboraciones estratégicas con los artistas más relevantes de la escena urbana caribeña, incluyendo a Nicky Jam, Mozart La Para, Shelow Shaq, Sensato del Patio y muchos otros exponentes del género.

"El Jaguar" marca una etapa importante en su evolución artística, consolidando su madurez como creador y su compromiso con la excelencia musical.

"Estamos entusiasmados en lanzar este álbum y entendemos que va a ser del agrado de todo el público", afirmó Vladimir Muñoz, mánager de Musicólogo THE Libro y CEO de Punto Music Group.

De su lado, Jairo Bautista, CEO de Aparataje Music Group y Aparataje Distribution, dijo: "Estamos encantados con Musicólogo THE Libro, ya que tenemos varios años trabajando juntos. En este álbum hay una mezcla de música muy buena y excelentes productores. Esperamos que sea un éxito, igual que todos los demás lanzamientos que hemos realizado de este artista en el pasado".

"El Jaguar" está disponible en todas las plataformas de streaming digital.