La cantante Britney Spears reaparece con sus hijos en las redes sociales

La reciente reaparición no solo refleja un retorno a la esfera pública, sino también una etapa más estable en el entorno personal de la artista, donde la familia ocupa un lugar central. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante Britney Spears volvió a captar la atención pública tras reaparecer en redes sociales junto a sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James Federline, de 19.

La intérprete de "Baby one more time", que estaba ausente de su cuenta de Instagram con 42 millones de seguidores, compartió videos y fotografías en los que se le observa relajada y sonriente, especialmente en compañía de Jayden.

Ambos posan frente al espejo, mostrando cercanía y complicidad, una escena que fue bien recibida por sus seguidores.

En otro video, está Britney con sus dos hijos dando un paseo en yate y se les vio disfrutando de un ambiente tranquilo y familiar, con gestos de afecto que evidencian una relación en proceso de fortalecimiento, pues durante años, los hijos que procreó con su exesposo, el bailarín Kevin Federline, estuvo estuvo marcada por la distancia.

Tras la escandalosa situación de salud mental que vivió a principios de los 2000s el padre se quedó con la custodia. Los jóvenes residen en Hawái junto a su padre, y desde 2024 se han registrado encuentros progresivos que apuntan a una reconciliación con Britney.

Fuentes cercanas señalan que Britney Spears se encuentra enfocada en su bienestar emocional y en reconstruir el vínculo con sus hijos, priorizando su vida familiar tras etapas complejas.

Incidente con la justicia

Al principio del 2026, Spears tuvo un desafortunado incidente vial a inicios de marzo en el condado de Ventura, California, donde fue detenida bajo sospecha de conducir intoxicada.

El incidente, ocurrido cerca de su residencia en Thousand Oaks, llevó a Spears a una breve detención y a una cita obligatoria con la justicia el próximo 4 de mayo.

Lo que siguió fue una desconexión digital de 20 días en los que desactivó su cuenta de Instagram, y que culminó en un reencuentro familiar con sus hijos Sean Preston, de 20 años, y Jayden, de 19.