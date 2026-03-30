MESCyT promueve la transformación del Conservatorio Nacional de Música

El Mescyt busca impulsar la acreditación del Conservatorio Nacional de Música como institución de educación superior. ( FUENTE EXTERNA )

En una decisión que redefine el rumbo de la formación cultural y académica del país, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) avanza en una transformación histórica: integrar formalmente la educación artística al sistema de educación superior de República Dominicana.



El ministro del MESCyT, Rafael Santos Badía, sostuvo un encuentro de alto nivel con el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, para impulsar la acreditación del Conservatorio Nacional de Música como institución de educación superior.

"El arte es una de las ocupaciones humanas que sobrevivirá en la Cuarta Revolución Industrial", afirmó Santos Badía, marcando una visión de Estado que coloca la creatividad en el centro del desarrollo nacional.



La iniciativa reconoce el papel estratégico de la llamada economía naranja, donde el talento, la innovación y la cultura se posicionan como pilares del crecimiento económico. Con 84 años de historia, el Conservatorio Nacional de Música ha sido semillero de generaciones de artistas dominicanos.

Su elevación al nivel superior no solo fortalecería la calidad académica, sino que abriría nuevas oportunidades para millares de jóvenes que ven en las artes una vía de desarrollo profesional y movilidad social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-30-at-113235-am-352c82ae.jpeg Rafael Santos Badía, director del Mescyt, y Roberto A. Salcedo, ministro de Cultura. (FUENTE EXTERNA)



El titular del MESCyT explicó que, aunque existe un decreto que limita la creación de nuevas instituciones de educación superior mientras se desarrolla la reforma educativa, este proyecto posee un carácter excepcional, al haber iniciado previamente su proceso y responder a una necesidad estratégica del país.



La jornada contó con la participación del viceministro de Cultura, Amauris Sánchez, y una comitiva.