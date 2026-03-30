Diomary La Mala y Pat Pereyra presentan la canción "Organdí"

Diomary La Mala y Pat Pereyra en una colaboración musical para el tema "Organdí". ( FUENTE EXTERNA )

Las cantantes Diomary La Mala y Pat Pereyra dieron a conocer la canción "Organdí", un tema que forma parte de sus proyectos recientes dentro de la música.

La pieza fue compuesta por Pereyra y cuenta con la participación vocal de ambas artistas.

En el tema, las intérpretes desarrollan una narrativa centrada en una historia de corte íntimo, a través de un formato que combina elementos contemporáneos con recursos tradicionales de la canción.

"Organdí" representa una colaboración directa entre ambas cantantes, quienes anteriormente han desarrollado sus carreras en distintos espacios de la escena musical. En esta ocasión, el proyecto las reúne en un mismo trabajo discográfico.

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El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales, donde ha comenzado a circular desde su lanzamiento.