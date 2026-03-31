31 años sin Selena Quintanilla: la voz que ni la muerte ha podido apagar

Llevamos ya 31 años sin Selena y la artista sigue siendo una de las artistas más influyentes y queridas de la música latina. ( FUENTE EXTERNA )

Este 31 de marzo se cumplen 31 años del asesinato de Selena Quintanilla, una de las figuras más influyentes de la música latina, cuya carrera fue truncada en 1995 cuando apenas tenía 23 años.

La artista murió en Corpus Christi tras ser herida de bala por Yolanda Saldívar, entonces presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques. El hecho ocurrió en un motel, donde ambas se habían reunido para discutir irregularidades financieras detectadas por la familia de la cantante.

Gravemente herida, Selena logró identificar a su agresora antes de fallecer en un hospital debido a una hemorragia masiva. Saldívar fue condenada a cadena perpetua en octubre de 1995, y su solicitud de libertad condicional fue rechazada en marzo de 2025.

Más de tres décadas después, la música de Selena sigue ganando nuevos públicos. Ha vendido más de 18 millones de discos en todo el mundo, y su álbum Amor prohibido volvió a liderar en 2024 la lista de vinilos de Billboard en Estados Unidos.

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Su compilación Ones se mantiene como uno de los discos latinos más vendidos en ese formato, mientras que Moonchild Mixes (2022) debutó en el primer lugar de Latin Pop Albums.

Influencia en nuevas generaciones

El impacto de Selena se refleja en artistas actuales como Karol G, Becky G, Camila Cabello y Christian Nodal, quienes han reconocido su influencia o reinterpretado sus canciones.

En 2023, Becky G destacó que la artista representaba "autenticidad", resaltando su conexión con el público como una de sus mayores virtudes.

El renovado interés por su historia se refleja en producciones recientes como el documental Selena y Los Dinos, dirigido por Isabel Castro y presentado en el Festival de Cine de Miami.

"Se trata de una artista que no deja de emocionar e inspirar", afirmó James Wooley, quien destacó que el interés por su vida "sigue en ascenso".

Reconocimientos y legado

En 2023, Selena recibió póstumamente la Medalla Nacional de las Artes de manos del presidente Joe Biden. Además, su álbum Amor prohibido fue incorporado al Registro Nacional del Congreso de Estados Unidos.

Su legado también permanece vivo en el Museo Selena , en Corpus Christi , y en iniciativas impulsadas por su familia para preservar su memoria.

, en , y en iniciativas impulsadas por su para preservar su memoria. A 31 años de su muerte, Selena Quintanilla continúa siendo un símbolo de la música latina y una artista cuya influencia trasciende generaciones.