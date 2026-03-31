La colaboración entre Miriam Cruz y Mery Tu Loba resalta la fuerza femenina en el merengue

La merenguera dominicana Miriam Cruz y la cantante venezolanapresentaron el tema "Dominao", una colaboración que fusiona la esencia del merengue tradicional con una propuesta fresca y contemporánea.

El sencillo no solo resalta la fuerza femenina dentro del género, sino que también marca un momento clave en la carrera de Mery Tu Loba, quien continúa posicionándose en la música tropical.

Tras alzarse con el máximo galardón del Congo de Oro 2026, en el marco del Carnaval de Barranquilla, la artista venezolana reafirma su crecimiento con este lanzamiento, apostando por una colaboración junto a una de las voces más influyentes del merengue.

"Me siento inmensamente feliz y agradecida con Dios por todo lo que está pasando con mi carrera. ´Dominao´ es más que un tema, es la celebración de un sueño. Trabajar con Miriam Cruz, una mujer que es un referente absoluto para todas nosotras, es una experiencia transformadora", expresó Mery Tu Loba.

La cantante agregó que la canción está dedicada a su público: "Este tema lleva toda nuestra energía y alegría, dedicada especialmente a ese público que no ha dejado de apoyarme desde mis inicios".

"Dominao" fue escrito por Santiago García, con arreglos musicales de Moisés Sánchez, mientras que la mezcla y masterización estuvieron a cargo de Súbele Ram, logrando un sonido actual sin perder la esencia del merengue.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/mery-y-miriam-cruz-2d75da96.jpg La merenguera dominicana Miriam Cruz y la cantante venezolanapresentaron el tema "Dominao", una colaboración que fusiona la esencia del merengue tradicional con una propuesta fresca y contemporánea.

Proyección y presentaciones de Mery Tu Loba

En apenas dos años, Mery Tu Loba ha logrado abrirse espacio con colaboraciones internacionales. Su primer gran paso fue junto a Bonny Cepeda, y ahora consolida su proyección al lado de Miriam Cruz.

Ambas artistas compartirán escenario el próximo 13 de junio en "La gran rumba del merengue 4", que se celebrará en el Poliedro de Caracas, junto a figuras como Eddy Herrera, Sergio Vargas, Kinito Méndez, Fernando Villalona, Bonny Cepeda y los hijos de Rubby Pérez, Zulinka y Miguel.

Por segundo año consecutivo, Mery Tu Loba participará en este evento de la mano del productor Omar Enrique, lo que reafirma su presencia en los grandes escenarios del merengue.

Con "Dominao", la artista venezolana no solo lanza un nuevo sencillo, sino que consolida su identidad musical y se proyecta como una de las nuevas figuras del género, respaldada por una intérprete de amplia trayectoria como Miriam Cruz.