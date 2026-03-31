Shakira hace historia: primera artista latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll

La cantante colombiana Shakira durante una presentación de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en Argentina. ( ARCHIVO / EFE/ JUAN IGNACIO RONCORONI )

La cantante colombiana se convirtió en la primera artista latina nominada al Rock and Roll Hall of Fame, donde ya figura entre los cinco nombres más votados por el público de cara a la clase 2026.

El hito no solo marca un precedente en la historia del prestigioso museo de Cleveland, sino que confirma el peso cultural de una carrera que, durante más de tres décadas, ha logrado trascender idiomas, géneros y generaciones.

A pocos días del cierre de la votación, previsto para el 3 de abril, Shakira acumula más de 600,000 votos en la consulta abierta del Salón de la Fama, posicionándose en el quinto lugar del conteo general.

En el proceso, ha superado a figuras de amplio recorrido en la industria como Mariah Carey, Oasis, Billy Idol e Iron Maiden.

"Gracias a mis fans y a todos los que siempre han creído en mí y que me llevaron al Top 5 para el Rock and Roll Hall of Fame", expresó la artista en sus redes sociales, acompañando el mensaje con la tabla oficial de posiciones.

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Un respaldo global

El ascenso de la barranquillera en la votación popular ha sido impulsado por una movilización orgánica de sus seguidores en más de 15 países, quienes han convertido el proceso en una causa colectiva. Este respaldo no solo fortalece sus posibilidades de ingreso, sino que evidencia la vigencia de su influencia en la cultura pop contemporánea.

El voto del público será determinante: los cinco artistas más apoyados sumarán un punto adicional en la evaluación final, que estará a cargo de más de 1,200 especialistas de la industria musical.

Nominada por primera vez y única representante latina entre los 17 aspirantes, Shakira comparte lista con nombres como Phil Collins , New Edition, P!nk y Luther Vandross, en una edición que reúne distintas generaciones y estilos dentro de la música .

por primera vez y entre los 17 aspirantes, comparte lista con nombres como , New Edition, P!nk y Luther Vandross, en una edición que reúne distintas generaciones y estilos dentro de la . El requisito para formar parte del Salón de la Fama, haber publicado el primer álbum hace al menos 25 años, se cumple con creces en su caso. Su debut discográfico, Magia, fue lanzado en 1991, dando inicio a una trayectoria que hoy suma éxitos globales, reinvenciones constantes y una huella indeleble en la industria.