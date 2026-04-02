Grupo Theou lanza "Nada me faltará", su nueva canción cristiana

El lanzamiento de Grupo Theou apunta a posicionarse dentro del cancionero cristiano. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Theou lanzó su más reciente sencillo, "Nada me faltará", una canción cristiana que transmite fe y confianza en Dios en tiempos difíciles.

Disponible en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube, "Nada me faltará" busca convertirse en un himno de esperanza en momentos inciertos.

El lanzamiento, que apunta a posicionarse dentro del cancionero cristiano como una propuesta de apoyo espiritual, también incluye su video oficial en YouTube.

A través del audiovisual, la banda, compuesta por seis integrantes, refuerza el mensaje de fe y esperanza que caracteriza su propuesta musical, detalla una nota de prensa.

"Nada Me Faltará, más que una canción, es un abrazo espiritual que invita a confiar, incluso cuando la fe cuesta, porque Dios permanece fiel, aunque no lo entendamos en el momento", expresó el grupo en una nota de prensa.

Los jóvenes también han lanzado "Que se consuma" y "Te necesitamos".