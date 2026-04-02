Más de 1,000 asisten a devocional interreligioso de Pascua en la UASD

Más de mil personas asistieron al primer Devocional Musical Interreligioso de Pascua "¡Él Vive!", organizado por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en una actividad que reunió a distintas denominaciones cristianas en torno a la conmemoración de la Semana Santa.

Participación de coros y comunidades religiosas

El acto, centrado en la figura de Jesucristo, incluyó presentaciones musicales de varias comunidades religiosas. El coro de la Fundación Fe y Alegría, en representación de la Iglesia Católica, interpretó las piezas Ave Verum Corpus y Anima Christi. También participó el coro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con la obra Vía Dolorosa.

El programa incorporó además la intervención del Coro Nacional de Niños Dominicanos, dirigido por el maestro Ángel Herdz, que interpretó composiciones como Dona Nobis Pacem, Magnificat y Resurrexit. A esto se sumó el coro de la Estaca Santo Domingo Central de la Iglesia organizadora, con las obras Sus Manos, No hubo un héroe más grande y Yo sé que vive mi Señor.

Presencia de autoridades y mensajes de unidad

La actividad fue encabezada por el élder Hugo Montoya, primer consejero de la Presidencia del Área del Caribe, junto a Ahmad S. Corbitt, segundo consejero. Entre los asistentes figuraron representantes del ámbito público, como la procuradora general de la Corte de Apelación de Santo Domingo, María Ramos Agramonte; el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad, Benny Metz; la directora de Recursos Humanos del Ministerio de la Presidencia, Yolanda Castillo; y la asesora del Ministerio de Educación, Eva Fernández.

Durante el cierre, Corbitt afirmó que la fe en Jesucristo permite la convergencia entre comunidades, aun en contextos de diferencias, y destacó el valor del amor al prójimo, el servicio y la unidad.

El devocional será transmitido el Viernes Santo, 3 de abril, a las 7:00 de la noche por el canal de YouTube Iglesia de Jesucristo Caribe y por las televisoras Telesistema y Teleantillas. También tendrá una retransmisión el Domingo de Resurrección, 5 de abril, a las 6:00 de la tarde por Color Visión.

La actividad forma parte de la campaña internacional de Pascua "Mayor Amor", impulsada por la Iglesia organizadora durante la Semana Santa.