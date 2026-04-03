Así luce Marco Antonio Muñiz a los 93 años de edad

Marco Antonio Muñiz, apodado "El Lujo de México", es un legendario cantante y actor mexicano reconocido como uno de los máximos exponentes del bolero. ( FUENTE EXTERNA )

El veterano bolerista mexicano Marco Antonio Muñiz reapareció en las redes sociales después de un largo periodo sin exposición.

Su hijo Jorge, también conocido como El Coque Muñiz, sorprendió a los seguidores con un video de su padre de 93 años, haciendo ejercicio en el jardín como parte de una rutina de actividad física debido a su avanzada edad.

En el video se le puede ver en buen estado de salud, haciendo sus ejercicios de movimientos de piernas, según su capacidad, mientras su hijo lo guia.

"Don Marco con 93 años dándole duro al ejercicio! Papá, eres un campeón!!! TE AMO !!", escribió Jorge Muñiz.

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De inmediato los seguidores lo llenaron de bonitos y halagadores mensajes reconociendo su larga trayectoria.

Su hijo Jorge "El Coque" Muñiz siguió sus pasos en la música.

Un grande del bolero

Marco Antonio Muñiz, apodado "El Lujo de México", es un legendario cantante y actor mexicano reconocido como uno de los máximos exponentes del bolero, así como de la música romántica en Hispanoamérica. Inició en la década de 1950 como parte del exitoso trío Los Tres Ases, donde su tesitura de barítono lo distinguió de inmediato.

Al consolidarse como solista, su voz se convirtió en un referente de la cultura popular, interpretando temas inmortales como "Quiero abrazarte tanto", "Escándalo" y "Por amor", lo que le permitió presentarse en los escenarios más prestigiosos del mundo y recibir innumerables reconocimientos a su trayectoria.

A lo largo de más de siete décadas de carrera, Muñiz no solo destacó por su talento vocal, sino también por su carisma en el cine de la Época de Oro, así como por su impecable presencia en la televisión.

En 2021, el Senado de la Republica de México le otorgó un reconocimiento por su trayectoria musical apodado "El embajador del romanticismo" y "El Lujo de México".

Algunas de sus interpretaciones son "Amor perdido", "Luz y sombra" y "El despertar".