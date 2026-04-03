Gondwana debutará en Santo Domingo con una noche de reggae inolvidable

La propuesta musical del grupo Gondwana ha cruzado fronteras hasta convertirse en un referente del género reggae. ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida banda chilena de reggae Gondwana llegará por primera vez a los escenarios dominicanos para ofrecer un concierto cargado de energía, nostalgia y buena vibra.

El esperado evento se llevará a cabo el próximo 22 de abril en el Hard Rock Café Santo Domingo en Blue Mall, donde el público podrá disfrutar en vivo de sus más grandes éxitos como "Sentimiento original", "Armonía de amor" y "Felicidad", canciones que han marcado generaciones y consolidado a la agrupación como uno de los referentes del reggae en español.

Un banda icónica

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Formada en Chile, Gondwana se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del reggae en español. Con una extensa discografía y presentaciones en importantes escenarios internacionales, su propuesta musical ha cruzado fronteras hasta convertirse en un referente del género.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Gondwana ha logrado conquistar audiencias en toda América Latina y Estados Unidos, destacándose por su sonido característico y letras cargadas de mensaje positivo, amor y conciencia social.

"Hace mucho tiempo que deseabamos este encuentro con los dominicanos y al fin tendremos la oportunidad de llevarlo a cabo", expresaron los integrantes del grupo.

Este concierto, que llega de la mano de la empresa de espectáculos Big Star, promete ser una experiencia única para los amantes del reggae en la República Dominicana, porque reunirá a seguidores de distintas generaciones en una noche especial que celebra la música, la conexión y la buena energía.