Nodal llega con su esposa Ángela Aguilar para su concierto en Chavón

Christian Nodal llega con su esposa Ángela Aguilar a Casa de Campo para su concierto en Chavón. ( FUENTE EXTERNA )

El artista mexicano Christian Nodal reportó en sus historias de Instagram que ya está en La Romana para brindar su concierto de la gira "Pa´l Cora Tour", el cual será presentado este Sábado Santo como parte de la tradicional programación de Semana Santa en Casa de Campo.

Con la música de fondo "La Romana" de El Alfa y Bad Bunny, y mostrando el atardecer, el artista llegó acompañado de su esposa, la también cantante mexicana Ángela Aguilar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/04/cd3c0eb5-19b4-4226-9ca2-5fbd437d70f6-c54b49f6.jpg Imagen compartida por el artista en sus redes sociales. (INSTAGRAM @NODAL)

Los esposos compartieron una foto en blanco y negro abrazados, mostrando que su amor sigue fuerte, pese a las controversias que ha mantenido la unión en 2024 a solo dos meses de confirmar su noviazgo.

Aguilar suele acompañarlo en el escenario para interpretar "Dime como quieres" (2020). Así lo hicieron en su última presentación en el Estadio Quisqueya en el 2024 donde derrocharon complicidad y besos.

Nodal, de 27 años de edad, tiene una hija de dos años con la cantante argentina Cazzu.

Detalles del show

Junto a su banda, ofrecerá un recorrido por los éxitos más emblemáticos de su carrera, incluyendo Dime Cómo Quieres, Ya no somos ni seremos, Adiós amor, Botella tras botella, De los besos que te di, No te contaron mal y Probablemente, entre otros temas que han conquistado a millones de seguidores en toda Latinoamérica.

De acuerdo con la producción del evento, a cargo de Gamal Haché junto a CMN Events, la entrada por la puerta K4 (Entrada de Contratistas de Casa de Campo) estará habilitada exclusivamente para las personas que asistan desde fuera del complejo únicamente para el concierto.

En ese sentido, se recomienda a este público desviarse por la carretera La Romana–Higüey, a fin de facilitar un acceso más ágil y directo al recinto.