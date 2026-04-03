¿Estás listo para ver a Christian Nodal en Chavón? Esto es lo que debes saber antes del concierto

Si vas al concierto de Christian Nodal en Chavón, te damos los accesos y recomendaciones clave para que llegues sin problemas. ( FUENTE EXTERNA )

A solo un día del esperado concierto del artista mexicano Christian Nodal en el anfiteatro de Altos de Chavón, fueron dados a conocer detalles clave sobre los accesos, el ingreso del público y las recomendaciones logísticas para garantizar una experiencia organizada y segura.

El espectáculo, correspondiente a la gira "Pa´l Cora Tour", será presentado este Sábado Santo como parte de la tradicional programación de Semana Santa en Casa de Campo.

Durante la velada, Nodal subirá al escenario acompañado de su banda y ofrecerá un recorrido por los éxitos más emblemáticos de su carrera, incluyendo Dime Cómo Quieres, Ya no somos ni seremos, Adiós amor, Botella tras botella, De los besos que te di, No te contaron mal y Probablemente, entre otros temas que han conquistado a millones de seguidores en toda Latinoamérica.

De acuerdo con la producción del evento, a cargo de Gamal Haché junto a CMN Events, la entrada por la puerta K4 (Entrada de Contratistas de Casa de Campo) estará habilitada exclusivamente para las personas que asistan desde fuera del complejo únicamente para el concierto.

En ese sentido, se recomienda a este público desviarse por la carretera La Romana–Higüey, a fin de facilitar un acceso más ágil y directo al recinto.

Seguridad y accesos

Asimismo, la producción exhorta a todos los asistentes a llegar con su boleto en mano desde el primer punto de chequeo, ya que este será requerido para el proceso de validación inicial antes de ingresar al área del anfiteatro.

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Por otro lado, los residentes y visitantes que ya se encuentren dentro de Casa de Campo podrán utilizar sus accesos habituales, conforme a los protocolos establecidos por el complejo.

El evento contará con un amplio dispositivo de seguridad y control de accesos, por lo que los organizadores sugieren llegar con suficiente antelación, seguir las indicaciones del personal autorizado y tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos.

La presentación cuenta con el respaldo de importantes marcas patrocinadoras, como Banreservas, Brugal, Visa, Don Julio Tequila y Heineken, que se suman a la realización de este espectáculo de alto nivel.