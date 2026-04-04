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Christian Nodal
Christian Nodal

Altos de Chavón se llena de expectativa antes del concierto de Christian Nodal

Fanáticos comienzan a llegar al anfiteatro pese a la amenaza de lluvia en Sábado Santo

  • Jeury Frías - Twitter
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Altos de Chavón se llena de expectativa antes del concierto de Christian Nodal
Pasadas las seis de la tarde, los primeros grupos de fanáticos empiezan a llenar el emblemático anfiteatro. (LUDUIS TAPIA)

Altos de Chavón comienza a cobrar vida en la antesala del esperado concierto del cantautor mexicano Christian Nodal, en una tarde de Sábado Santo marcada por un cielo encapotado que parece anunciar lluvia, pero que no ha logrado opacar el entusiasmo de los asistentes.

Pasadas las seis de la tarde, los primeros grupos de fanáticos empiezan a llenar el emblemático anfiteatro.

Llegan con evidente emoción y ataviados con vestimentas alegóricas a la cultura mexicana: sombreros charros, botas, flecos y colores vibrantes que aportan un ambiente festivo y auténtico a la velada.

  • A pesar de la incertidumbre climática, el flujo de público es constante, mientras el personal de producción afina los últimos detalles técnicos para garantizar un espectáculo a la altura de las expectativas.
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Anticipación

El ambiente se siente cargado de anticipación, con seguidores que corean fragmentos de canciones y se preparan para una noche que promete ser memorable.

Todo apunta a que, llueva o no, Altos de Chavón será el escenario de una celebración musical donde la conexión entre el artista y su público será la verdadera protagonista.

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Periodista dominicano con un máster en Comunicación Integral Avanzada y Marketing Digital cursado en Madrid. Actualmente se desempeña como redactor senior en Diario Libre. Cuenta con una sólida trayectoria en coberturas nacionales e internacionales, representando al país en eventos realizados en Corea del Sur, México y España