La original propuesta que realizó la dueña de un centro comercial en Francia a la cantante Shakira

Una invitación realizada a la cantante Shakira se ha vuelto viral en redes sociales, por su original mezcla de humor, cultura y admiración porla cantante colombiana.

En un video protagonizado en español por la francesa Anissa Chegwin, se le hace una interesante petición a la artista para que incluya a Francia en su próxima gira europea.

Chegwin, directora del Centro Comercial Val D´Europe en París, sorprendió al público al dirigirse a la artista imitando el acento costeño.

Ya vieron esto? La directora de un centro comercial de Paris, invita a Shakira a llevar el tour a Francia.. y de qué manera, hablando en costeñol y metiendo hasta la reina del carnaval y otras personalidades



Lo grande que eres mi reina @shakira pic.twitter.com/j1X6sjiS9f — Diofa (@JuniorDiofa24) April 3, 2026

"Oye, Shak, escuchamos por ahí que se viene un European Tour. Se habla de fechas en Madrid. Ajá. ¿Francia qué? Te queremos aquí", expresó en un video que rápidamente captó la atención de miles de usuarios.

La pieza audiovisual, en la que se promociona el reconocido centro comercial francés, se publicó en la cuenta oficial de tiktok del centro comercial.

En una de las escenas iniciales, Chegwin destaca la magnitud del lugar, asegurando que recibe tres veces más visitantes que la Torre Eiffel, mientras al fondo se aprecia el icónico monumento parisino.

El video está cargado de referencias a la carrera de Shakira.

Aparecen bailarinas recreando la recordada coreografía de "Hips Don´t Lie", evocando la frase "en Barranquilla se baila así".

Además, la francesa deja claro su entusiasmo al afirmar que está dispuesta a viajar "dónde sea" con tal de encontrarse con la artista.

La producción también incluye un recorrido por Barranquilla, ciudad natal de Shakira. Chegwin visita lugares emblemáticos como el barrio Abajo, dónde estuvo acompañada por la Reina del Carnaval 2026, Michelle Char.

Asimismo, pasó por el tradicional barrio Boston para conocer el famoso "bordillo de Shakira", y el colegio La Enseñanza, institución dónde estudió la cantante.

El homenaje continúa con escenas inspiradas en el videoclip de La bicicleta, canción interpretada junto a Carlos Vives, reforzando el vínculo entre la artista y la cultura caribeña.

En el cierre del video, Chegwin aparece junto al cantante colombiano Checo Acosta, quien le obsequia un tradicional sombrero vueltiao, símbolo del folclor colombiano.

A la espera de respuesta

La iniciativa ha sido celebrada en redes por su creatividad, dejando en el aire una pregunta que muchos fans ya repiten. ¿Responderá Shakira a la invitación y sumará a Francia en su tour?

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