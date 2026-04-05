Nodal conquista Altos de Chavón tras larga espera y desata una noche de emociones, sombreros y sueño

Christian Nodal durante su presentación en Altos de Chavón, donde ofreció un concierto cargado de emoción y conexión con el público dominicano. ( LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE )

La quietud expectante que, horas antes, envolvía el Anfiteatro de Altos de Chavón terminó transformándose en una intensa celebración musical cuando, a las 10:20 de la noche, dos horas después de lo pautado, el cantante mexicano Christian Nodal apareció finalmente en escena para protagonizar un espectáculo extenso, emotivo y profundamente cercano con su público dominicano.

El concierto, anunciado originalmente para las 8:30 de la noche de este sábado, comenzó bajo el peso de una espera prolongada que puso a prueba la paciencia de los asistentes. Mientras los minutos avanzaban, el recinto histórico se iba llenando de forma gradual, en parte debido a la tardanza en el acceso del público, un aspecto que, según se percibía en el ambiente, pudo incidir en el retraso del espectáculo.

Sin embargo, cuando las luces se atenuaron y los primeros acordes irrumpieron en la noche, la expectativa acumulada encontró su recompensa.

Un anfiteatro vestido de tradición mexicana

Desde temprano, el ambiente anunciaba una jornada especial. El público, particularmente las damas, acudió con atuendos alegóricos a la cultura mexicana y al estilo distintivo del artista: botas vaqueras, sombreros, chaquetas bordadas, flecos y vestimentas inspiradas en la estética del regional mexicano. El anfiteatro se convirtió así en una postal viva, donde la música y la identidad cultural comenzaron a manifestarse incluso antes del inicio del espectáculo.

Ese espíritu festivo acompañó toda la presentación, reforzando la cercanía entre artista y audiencia.

Durante la noche, Nodal manifestó su entusiasmo por el país y su conexión con el público dominicano. "Yo me quiero quedar en República Dominicana", expresó, provocando una inmediata ovación.

El artista también elogió a las asistentes, generando un momento de complicidad con el público: "Este concierto rompió el récord de las mujeres más hermosas en un mismo recinto", afirmó, desatando aplausos y vítores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/whatsapp-image-2026-04-05-at-31108-am-ea0c9434.jpeg Nodal interpretó sus mayores éxitos en un espectáculo de más de dos horas que culminó pasada la medianoche. (LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE)

Un recorrido musical amplio y sostenido

Nodal abrió el concierto con "No te contaron mal", estableciendo de inmediato la comunión con el público. El repertorio continuó con "AYAYAY!", "Se me olvidó", "Ya pedo quién sabe", "El amigo" y "Kabron y medio", marcando el tono emocional del espectáculo.

La jornada musical avanzó con "Amé", "La mitad", "Por el resto de tu vida" y "Botella tras botella", una de las más coreadas de la noche. Luego siguieron "Pa´ olvidarme de ella", "X perro" y "Te fallé", manteniendo la intensidad interpretativa.

El artista continuó con "Probablemente", "Si te falta alguien", "Dime cómo quieres", "Amor tóxico" y "La loba", consolidando un bloque de alta carga emocional.

El repertorio prosiguió con "Así fue", "Eso y más", "Disculpe usted", "Como la flor" y "Camión dolido", generando momentos de nostalgia colectiva.

La segunda parte del espectáculo incluyó "La sinvergüenza", "Devuélveme a mi chica", "Me dejé llevar", "Se vienen días tristes", "Dos veces" y "Aquí abajo", manteniendo la energía constante.

En la recta final, el artista interpretó "Nace un borracho", "El rey", "Acá entre nos", "No van", "Quédate", "Quién es usted", "De los besos que te di" y "Ya no somos ni seremos".

El cierre llegó con "Adiós amor", interpretada a coro por miles de voces en uno de los momentos más emotivos del concierto, que concluyó pasadas las 12:20 de la madrugada, tras más de dos horas de espectáculo.

Escenografía sobria con protagonismo musical

El montaje escénico apostó por la sobriedad. Pantallas discretas y una escenografía minimalista marcaron la propuesta visual, mientras que el diseño de iluminación y los efectos de humo aportaron dinamismo y dramatismo a la presentación.

El protagonismo recayó en la música y en la conexión directa del artista con el público.

La gran orquesta que acompañó a Nodal sostuvo con precisión cada interpretación, aportando solidez y equilibrio a un concierto extenso y sostenido.

Sombreros, gorras y una anécdota inesperada

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando Nodal comenzó a lanzar sus emblemáticos sombreros al público. Más de diez piezas volaron desde el escenario, generando euforia entre los asistentes.

Uno de ellos protagonizó una escena singular: una joven logró atraparlo y, casi de inmediato, recibió una oferta de 50 mil pesos por parte de un padre que deseaba obsequiarlo a su hija. La negociación fue inmediata. La transferencia se realizó en segundos y la joven aceptó. La destinataria recibió el sombrero con evidente emoción, aunque más tarde consiguió otro directamente de manos del propio artista.

Además, el cantante lanzó gorras con su nombre, provocando nuevos momentos de entusiasmo colectivo.

Sueños cumplidos sobre el escenario

La cercanía del artista con el público alcanzó uno de los momentos más emotivos cuando dos jóvenes, una de ellas hija del hombre que adquirió el sombrero, lograron subir al escenario tras mostrar carteles solicitando cantar junto a él.

Ambas interpretaron la misma canción en momentos distintos. Una se mostró más nerviosa, mientras la otra evidenció mayor soltura, pero ambas fueron ovacionadas por el público que celebró el cumplimiento de sus sueños.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/05/whatsapp-image-2026-04-05-at-31106-am-82b6ccfa.jpeg Nodal interpretó sus mayores éxitos en un espectáculo de más de dos horas que culminó pasada la medianoche. (LUDUIS TAPIA)

Entrega artística y aspectos por mejorar

Durante toda la presentación, Nodal reiteró su cariño por República Dominicana, generando constantes ovaciones. La entrega del artista, el extenso repertorio y la interacción con el público se consolidaron como los principales aciertos de la noche. No obstante, la tardanza en el inicio del concierto y la lentitud en el acceso al recinto figuraron entre los aspectos logísticos a mejorar. Aun así, el espectáculo logró sostener su intensidad y consolidarse como una experiencia memorable. Cuando las últimas notas se desvanecieron y el público comenzó a abandonar lentamente el anfiteatro, la calma volvió a ocupar el recinto. Pero la quietud ya no era la misma. Las piedras antiguas parecían guardar el eco de una noche extensa, vibrante y profundamente humana, en la que Christian Nodal convirtió Altos de Chavón en un escenario de emociones compartidas y recuerdos difíciles de olvidar.