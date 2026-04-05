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Concierto de Christian Nodal
Concierto de Christian Nodal

Así agradeció Christian Nodal a los dominicanos

El intérprete de regional mexicana publicó un emotivo mensaje

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    Así agradeció Christian Nodal a los dominicanos
    Una de las fotografías que publicó Christian Nodal de su concierto en Altos de Chavón. (FUENTE EXTERNA)

    Con una colección de fotografías de su concierto y la emblemática canción "Bachata rosa" del maestro Juan Luis Guerra, agradeció la noche de este domingo Christian Nodal a la República Dominicana por el apoyo que le brindó en su concierto presentado en el país.

    "Pa´l Cora Tour" se presentó  la noche del sábado santo en las piedras de Alto de Chavón en La Romana. El concierto fue un rotundo éxito, durante el cual el artista interpretó 39 canciones y logró una conexión especial con el público dominicano. Es la segunda vez que el cantante mexicano se presenta en el país.

    Reacciones y agradecimientos de Christian Nodal

    "La Romana ?? de esas tierras benditas que te hacen querer quedarte por siempre! Gracias por tanto amor. L@s llevó siempre en mi pecho. Desde ya soñando con volver a verl@s!" posteó el originario de Sonora, México, en su cuenta de Instagram junto a un carrete de fotografías.

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    La primera era suya mirando la playa. Las otras fueron de parte del concierto. Una de ellas fue la de una joven que portaba un cartelón pidiéndole cantar con él. Pedido que fue cumplido con el tema que interpreta junto a su esposa Ángela Aguiar "Dime cómo quieres".

    A las pocas horas la publicación tenía más de 70 mil "me gusta" y comentarios de apoyos superiores a los 2,000, lo que muestra lo querido que es el intérprete de regional mexicana en RD.

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