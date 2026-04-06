El Chaval de la Bachata reúne a miles de fanáticos hondureños en la costa de Puerto Cortés

El Chaval de la Bachata posa con la bandera hondureña ante miles de asistentes en la Playa Municipal El Porvenir, en Puerto Cortés. ( FUENTE EXTERNA )

Puerto Cortés vivió una noche de alta asistencia durante el Sábado Santo, en un contexto en el que tradicionalmente predominan las actividades religiosas. En esta ocasión, la música fue el eje central con la presentación de El Chaval de la Bachata frente al mar Caribe.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, el evento reunió a cerca de 70 mil personas, una cifra significativa para la zona norte del país. Más allá del número, la convocatoria evidenció el arraigo de la bachata en Centroamérica y la conexión del público con el artista.

Desde tempranas horas, se registró un movimiento constante en las calles cercanas. Asistieron familias, grupos de amigos y seguidores procedentes de distintas ciudades, así como de países vecinos como Guatemala y El Salvador. El encuentro respondió tanto al interés por el espectáculo como a la identificación con el repertorio del intérprete.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/una-de-las-fotografias-que-publico-christian-nodal-de-su-concierto-en-altos-de-chavon-1-8401f8c7.jpg Público multitudinario durante la presentación de El Chaval de la Bachata en Puerto Cortés, en la noche de Sábado Santo. (FUENTE EXTERNA)

El escenario fue instalado en la Playa Municipal El Porvenir, donde la asistencia superó ampliamente el espacio inmediato. La organización mantuvo el desarrollo del evento sin interrupciones visibles.

El alcalde Giancarlos Rodríguez tuvo a su cargo la presentación del artista, destacando la importancia de la actividad dentro de la agenda local.

A las 11:13 de la noche inició formalmente el concierto con el tema "Homenaje a Luis Segura". A partir de ese momento, el público respondió de forma activa, coreando las canciones y manteniendo una participación constante.

El Chaval de la Bachata se presentó sin mayores elementos escénicos, centrando la actuación en su interpretación vocal y en la interacción directa con los asistentes.

Durante la noche interpretó temas como "Perdido", "Cuando el amor se va", "El último golpe", "Me dejaste solo", "Amor eterno" y "Canalla", que fueron ampliamente coreados por el público.

Más

Tras la medianoche , ya en el inicio del Domingo de Resurrección, interpretó " Dile a él ", uno de los momentos de mayor respuesta del público. Al finalizar, los asistentes solicitaron una canción adicional, a lo que el artista respondió con " Dónde están esos amigos ", cerrando el concierto .

, ya en el inicio del Domingo de Resurrección, interpretó " ", uno de los momentos de mayor respuesta del público. Al finalizar, los asistentes solicitaron una canción adicional, a lo que el artista respondió con " ", cerrando el . El evento se desarrolló con alta participación y sin incidentes reportados. La actividad confirma la presencia sostenida de la bachata en la región y su capacidad de convocatoria en distintos escenarios fuera de República Dominicana.