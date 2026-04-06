Compositor dominicano Liova Bueno lanzará su álbum "Filamentos" con Navona Records

Liova Bueno presentará el 10 de abril "Filamentos", su primer proyecto como autor principal bajo el sello Navona Records ( FUENTE EXTERNA )

Liova Bueno presentará el próximo 10 de abril su primer álbum como autor principal, "Filamentos", bajo el prestigioso sello Navona Records, con distribución en las principales plataformas de streaming.

El proyecto reúne una serie de obras para guitarra clásica nacidas de una profunda colaboración artística con el guitarrista canadiense Alexander Dunn, desarrollada a lo largo de varios años.

Reconocido por su presencia en festivales internacionales y su rol como jurado en concursos en Norteamérica, Dunn fue además discípulo del célebre maestro Pepe Romero, con quien compartió escenarios en diversas giras.

"Filamentos" entrelaza piezas surgidas de ese proceso creativo conjunto con otras composiciones posteriores, construyendo un puente entre distintas generaciones de guitarristas. El álbum incluye obras como Tableaux, Cuatro Recuerdos, Nocturne (to Frankenstein) y Dúo Fantástico, que reflejan tanto el diálogo artístico entre compositor e intérprete como la evolución del lenguaje musical de Bueno.

Algunas de estas piezas -como Cuatro Recuerdos y Dúo Fantástico- nacieron directamente del intercambio en ensayos y procesos experimentales entre ambos músicos.

Tras el fallecimiento de Dunn en 2024, Bueno compuso Nocturne (to Frankenstein) como un homenaje íntimo, evocando rasgos de su sensibilidad musical. Por su parte, Tableaux, escrita posteriormente, profundiza en las ideas estéticas surgidas de esa colaboración.

La guitarra como puente entre épocas

El álbum cuenta además con la participación de intérpretes vinculados a este legado, como el guitarrista Robert Ward, antiguo compañero de dúo de Dunn, junto a músicos de una generación más reciente como Robert Wang y Simon Farintosh.

Formado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en la Universidad de Victoria, en British Columbia, Liova Bueno reside actualmente en Canadá, donde desarrolla una sólida trayectoria como compositor y educador.

Con "Filamentos", el autor propone un recorrido que conecta creación, interpretación y memoria, hilando -como sugiere el título- los vínculos invisibles que dan vida a la música a través del lenguaje de la guitarra.

Otros logros Recientemente, el Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes, de México, estrenó una nueva obra de Bueno, "Retratos" (Cuarteto de Cuerdas No.2), escrita especialmente para ese conjunto.

La pieza se presentó, con la presencia de Bueno, en la edición 21 del Festival Internacional Camerata, celebrado en la Universidad de Veracruz, del 9 al 17 de marzo pasado.

A continuación, Bueno participó como Compositor Residente Invitado en la edición 33 del Annual Northwest Guitar Festival, celebrado en la ciudad de Victoria, British Columbia, Canadá, del 20 al 22 de marzo.

