106 años del natalicio de Joseíto Mateo, referente del merengue dominicano

Hoy recordamos a Joseíto Mateo, el Rey del Merengue, referente de la música dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Hoy se celebra el natalicio de Joseíto Mateo, conocido popularmente como “El Rey del Merengue”, una de las figuras más representativas de la música dominicana y un exponente que dejó una huella imborrable en la cultura popular del país. Su legado artístico se extiende por más de 70 años, período durante el cual se convirtió en un símbolo de la dominicanidad y de la capacidad del merengue para trascender generaciones.

La carrera de Mateo comenzó en la década de 1930, un tiempo en que la escena musical local estaba en plena formación. Con perseverancia y talento, fue ganando reconocimiento hasta que surgió la oportunidad de colaborar con la disquera Seeco y formar parte de la orquesta Sonora Matancera, con grabaciones previstas en La Habana, Cuba.

En ese período compuso e interpretó piezas como El negrito del batey, tema que posteriormente se asociaría con el también dominicano Alberto Beltrán, quien recibió el apodo inspirado en la obra de Mateo.

Durante su estadía en Cuba, se vinculó con el grupo Sonora Matancera y compartió escenario con Celia Cruz, consolidando su experiencia y visibilidad internacional. Posteriormente se trasladó a Puerto Rico, convirtiéndose en el primer cantante en colaborar con El Gran Combo de Puerto Rico tras el asesinato de Rafael Trujillo en 1961.

En 1962 participó como vocalista en la primera gira del Gran Combo a Panamá, donde dejó su sello y estableció relaciones con figuras jóvenes como Pellín Rodríguez y Andy Montañez, quienes eventualmente lo reemplazarían.

A pesar de su éxito, Mateo regresó a República Dominicana para enfrentar el estigma político asociado a quienes trabajaron durante la dictadura de Trujillo.

La labor artística de Mateo se nutrió de las raíces del merengue y de otras expresiones populares, consolidando un estilo único que combinaba canto, baile y presencia escénica. Su repertorio incluye canciones que siguen resonando en el imaginario colectivo dominicano, como Madame Chuchí, Dame la visa, La cotorra de Rosa y La patrulla, entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/image_content_10120353_20180611114352.jpg Foto de archivo deJoseíto Mateo.

A lo largo de su trayectoria, Mateo recibió múltiples reconocimientos. En 2004 obtuvo el premio Gran Soberano, mientras que en 2010 fue distinguido por la Academia Latina de la Grabación con el premio a la Excelencia Musical en la 11ª entrega de los Grammy Latinos, en reconocimiento a su contribución a la música latina y su papel en la consolidación del merengue como patrimonio cultural.

Su fallecimiento

Joseíto Mateo falleció el 31 de mayo de 2018, a los 98 años, tras ser diagnosticado con leucemia. Su partida marcó el cierre de un ciclo histórico, pero su música, su estilo y su influencia permanecen vivos, presentes en los escenarios, en los bailes, y en la memoria de quienes han hecho del merengue un vínculo con la identidad dominicana.

Hoy, al recordar su natalicio, se celebra no solo al artista, sino también al hombre que logró transformar ritmos y melodías en parte esencial de la cultura del país, dejando un legado que seguirá inspirando a generaciones futuras.

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