Lo que necesitas saber sobre el espectáculo de "Las Guardianas del K-Pop" en la República Dominicana

Imagen de la película Las Guardianas del K-Pop, cuya historia inspiró el concierto que se realizará en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La presencia del K-Pop en República Dominicana continúa ampliándose con la llegada del espectáculo Las Guardianas del K-Pop: Un mágico concierto, una propuesta dirigida al público familiar que se presentará el próximo domingo 12 de abril en Hard Rock Cafe Santo Domingo.

El evento forma parte de una gira internacional que ha recorrido más de 20 ciudades en distintos países, reuniendo a decenas de miles de espectadores. En esta ocasión, el montaje se adapta al formato del recinto, con una capacidad limitada que permite una experiencia cercana entre el público y el escenario.

La propuesta combina música, coreografías y elementos visuales inspirados en el universo del K-Pop. Más que un concierto tradicional, el espectáculo se plantea como una experiencia interactiva en la que niños, jóvenes y adultos pueden participar de forma activa.

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La producción integra pantallas LED, diseño de luces y efectos especiales, en una estructura pensada para acompañar cada número musical. A esto se suman coreografías sincronizadas y un repertorio que conecta con seguidores del género.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/detalles-del-concierto-1-7f960995.jpg Imagen de archivo del espectáculo Las Guardianas del K-Pop. (Fuente externa)

El contenido del espectáculo también incorpora mensajes vinculados a la convivencia, la colaboración y la confianza personal, en línea con el enfoque familiar del evento.

Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación, debido a la capacidad limitada del espacio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/detalles-del-concierto-11-5a9f8eeb.jpg Una imagen del espectáculo Las Guardianas del K-Pop.

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La presentación se enmarca en el crecimiento del entretenimiento orientado a toda la familia en el país y en la expansión del K-Pop como una corriente cultural con presencia en distintas audiencias.

Detalle Información Fecha 12 de abril de 2026 Lugar Hard Rock Cafe Santo Domingo, Blue Mall Boletas En línea: SmartTicket.com.do

Puntos físicos: puntos de venta autorizados Smart Ticket en todos los Baskin Robbins Tipo de evento Familiar, apto para todas las edades