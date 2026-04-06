×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Las Guardianas del K-Pop
Las Guardianas del K-Pop

Lo que necesitas saber sobre el espectáculo de "Las Guardianas del K-Pop" en la República Dominicana

Detalles de la fecha, lugar y entradas para el evento familiar de K-Pop en Santo Domingo

    Expandir imagen
    Lo que necesitas saber sobre el espectáculo de Las Guardianas del K-Pop en la República Dominicana
    Imagen de la película Las Guardianas del K-Pop, cuya historia inspiró el concierto que se realizará en la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    La presencia del K-Pop en República Dominicana continúa ampliándose con la llegada del espectáculo Las Guardianas del K-Pop: Un mágico concierto, una propuesta dirigida al público familiar que se presentará el próximo domingo 12 de abril en Hard Rock Cafe Santo Domingo.

    El evento forma parte de una gira internacional que ha recorrido más de 20 ciudades en distintos países, reuniendo a decenas de miles de espectadores. En esta ocasión, el montaje se adapta al formato del recinto, con una capacidad limitada que permite una experiencia cercana entre el público y el escenario.

    RELACIONADAS

    La propuesta combina música, coreografías y elementos visuales inspirados en el universo del K-Pop. Más que un concierto tradicional, el espectáculo se plantea como una experiencia interactiva en la que niños, jóvenes y adultos pueden participar de forma activa.

    Expandir imagen
    Infografía

    La producción integra pantallas LED, diseño de luces y efectos especiales, en una estructura pensada para acompañar cada número musical. A esto se suman coreografías sincronizadas y un repertorio que conecta con seguidores del género.

    Expandir imagen
    Infografía
    Imagen de archivo del espectáculo Las Guardianas del K-Pop. (Fuente externa)

    El contenido del espectáculo también incorpora mensajes vinculados a la convivencia, la colaboración y la confianza personal, en línea con el enfoque familiar del evento.

    • Los organizadores recomiendan adquirir las entradas con anticipación, debido a la capacidad limitada del espacio.
    Expandir imagen
    Infografía
    Una imagen del espectáculo Las Guardianas del K-Pop.

    Más

    La presentación se enmarca en el crecimiento del entretenimiento orientado a toda la familia en el país y en la expansión del K-Pop como una corriente cultural con presencia en distintas audiencias.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.