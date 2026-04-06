"Permaneces fiel", lo nuevo de Tercer Cielo

El dúo Tercer Cielo, integrado por Juan Carlos Rodríguez y Evelyn Herrera. ( FUENTE EXTERNA )

El grupo Tercer Cielo presentó su sencillo titulado Permaneces fiel, una emotiva propuesta musical que resalta la fidelidad de Dios en cada etapa de la vida.

Con una lírica profunda y una interpretación cargada de sensibilidad, la canción invita a la reflexión y a fortalecer la fe.

El tema nace de un encuentro creativo entre Juan Carlos Rodríguez, compositor, vocalista y líder del proyecto; Antonio González, productor musical e integrante de la banda; y Angelo Frilop, productor y miembro del reconocido grupo Barak.

Esta colaboración dio como resultado una composición que transmite un mensaje universal de esperanza, destacando que, tanto en los momentos de dificultad como en los de gozo, Dios permanece constante, fiel y presente.

A través de versos como "En mis días grises permaneces fiel", "Aun en la tormenta permaneces fiel" y "Porque eres bueno, incomparable, como los cielos, tan grande es tu amor", la canción conecta con experiencias humanas profundas como la incertidumbre, la soledad y la enfermedad, recordando que la fidelidad de Dios trasciende cualquier circunstancia.

Su mensaje central reafirma que, incluso en los momentos más complejos, siempre hay refugio, paz y esperanza.

Gira internacional

Actualmente, Tercer Cielo se encuentra desarrollando su gira internacional 2026. Como parte de su recorrido por Colombia, el grupo se presentará el 12 de abril en Villavicencio, el 17 de abril en Bogotá y el 18 de abril en Medellín.

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