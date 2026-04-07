Cardi B denuncia fraude por casi 70 mil dólares en sus tarjetas

La rapera Cardi B denunció en sus redes sociales que fue víctima de un fraude con sus tarjetas de crédito.

Según explicó la artista de origen dominicano, delincuentes cibernéticos lograron acceder a sus datos bancarios y realizaron varias transacciones sin su autorización, acumulando un gasto cercano a los 70,000 dólares.

Las compras se hicieron en tiendas como Saks Fifth Avenue y Apple, lo que apunta a un uso rápido del dinero en productos de alto valor, una práctica común en este tipo de estafas.

Además, la rapera reveló que también hubo un intento de retirar dinero desde una cuenta vinculada a Chase, lo que indica que los responsables no solo tenían acceso a las tarjetas, sino también a información bancaria más sensible.

Responsables

Aunque hasta el momento no se conocen detalles sobre los responsables y el caso sigue bajo investigación, Cardi B aseguró que cuenta con imágenes de los presuntos implicados.

"Tengo fotos de ustedes yendo a Chase, tengo fotos de ustedes en Saks y tengo fotos claras de ustedes en Apple, porque una cosa sobre mí es que no juego con mi m*ldito dinero. Ustedes irán a la cárcel".

La artista también advirtió que está dispuesta a ir más lejos si la situación lo amerita.

"Si yo consigo su dirección antes que esta gente que está haciendo la investigación sobre ustedes, voy a hacer que les den una paliza, se los juro por mi madre, voy a hacer que mi gente les de una paliza".

Mientras tanto, sus seguidores han reaccionado con mensajes de apoyo ante lo ocurrido.

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