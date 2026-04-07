Karol G protagoniza la portada de Playboy y se prepara para Coachella

La cantante colombiana Karol G protagoniza portada de Playboy con sesión en Los Ángeles. ( CORTESÍA: GRAY SORRENTI / PLAYBOY )

La artista colombiana Karol G atraviesa uno de los momentos más decisivos de su carrera y lo hace desde una doble exposición: liderando escenarios globales y mostrando una versión más íntima de sí misma.

Su aparición hoy, en un avance de la edición de primavera 2026 de Playboy, coincide con un hito en su trayectoria: convertirse en la primera latina en encabezar el cartel del festival Coachella.

Una portada con significado

Lejos de limitarse a una sesión fotográfica, el reportaje -captado en Los Ángeles por Gray Sorrenti- funciona como una radiografía emocional. Karol G se muestra en un punto de inflexión tras una ruptura sentimental que, según reconoce, la obligó a reconstruirse desde cero.

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El proceso incluyó aislarse, viajar a Hawái y tomar decisiones simbólicas como cortar su cabello, en un intento por redefinir su identidad personal y artística.

En ese tránsito, la cantante reivindica la soltería como un espacio de crecimiento. Más que una ausencia, la describe como una etapa productiva que le ha permitido replantearse prioridades y cuestionar los estándares tradicionales que pesan sobre la mujer latina.

"No siento que voy tarde", deja claro, al referirse a las expectativas sobre la maternidad y la vida personal.

Su decisión de posar para Playboy también responde a esa lógica de autonomía. La intérprete no lo plantea como una provocación, sino como una afirmación de control sobre su imagen y su narrativa. Antes de aceptar, buscó la opinión de Sofía Vergara, quien la impulsó a asumir el momento con claridad sobre sus motivos.

Su participación en Coachella y Playboy

Más allá de lo estético, Karol G subraya su compromiso con la representación latina, aunque advierte que su interés no se queda en lo simbólico. Aspira a que su presencia en escenarios internacionales tenga un impacto tangible en la percepción de la comunidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/karol-g-6afbbab8.jpg Karol G en una imagen de la fotógrafa Gray Sorrenti para la revista Playboy. (CORTESÍA DE GRAY SORRENTI / PLAYBOY)

Sobre Coachella, su discurso se distancia de la idea de consagración. En lugar de verlo como una meta alcanzada, lo interpreta como un punto de partida. La magnitud del evento no le es indiferente -admite la presión-, pero también lo asume como una oportunidad para consolidarse en una nueva dimensión artística.

La edición de primavera de Playboy, que llegará al público el 14 de abril, marca así no solo una portada más en su carrera, sino un momento de transición donde imagen, discurso y ambición convergen en una misma narrativa.