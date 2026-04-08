Ebenezer Guerra nominado a Premios Tu Música Urbano 2026

Ebenezer Guerra ha generado más de 18 Millones de vistas combinadas en YouTube, impulsado por los éxitos virales "Bolero Típico" e "Hipócrita". ( FUENTE EXTERNA )

El artista dominicano Ebenezer Guerra recibió su primera nominación a Premios Tu Música Urbano Mix 2026 en la categoría de "Artista Nuevo Tropical".

Desde su debut en 2024, el cantante y compositor ha surgido rápidamente como una de las voces de mayor crecimiento en la música tropical, generando millones de visualizaciones en YouTube y redes sociales, mientras construye una base leal de seguidores en la República Dominicana y en toda la diáspora latina.

Nacido en la ciudad de Higüey, República Dominicana, el artista de 24 años expresó: "Mami me dijo un día, ´Ebenezer tu eres una promesa de Dios´, y mi corta trayectoria en la música ha estado llena de bendiciones. Definitivamente, esta es una de ellas. Gracias a ustedes, y gracias Puerto Rico. Diceeeeeee!!".

Los ganadores serán anunciados el próximo 4 de junio desde el Coca-Cola Music Hall en el Distrito T-Mobile de San Juan, Puerto Rico.

Conocido como "El Sol de RD", Ebenezer Guerra se ha convertido en una de las revelaciones más influyentes del merengue en la actualidad. Debutando su primer sencillo en 2024, "Bolero Típico" marcó tendencia ayudando a que el joven cantante y compositor conquistara el público con este y otros éxitos virales, incluyendo "Bolero Típico", "Hipócrita", "NSSI" con Yailín La Más Viral, "Préstame,"Obra de Arte" con Ozuna y Omega El Fuerte y su "cover" en merengue típico "BZRP Music Sessions #62/66" de J Balvin y Bizarrap.

Colaboraciones

El año pasado marcó un hito importante en su carrera al colaborar con el ícono global del merengue Elvis Crespo en "Luna Llena" y "Borrón y Cuenta Nueva", dos éxitos radiales que no solo lo colocaron en la mira de la diáspora latina en Estados Unidos, sino que también le otorgaron su primera presentación en los Billboard Latin Music Awards junto a la estrella puertorriqueña.

El rápido ascenso de Guerra también ha sido reconocido por la industria. Ganó el premio a "Artista Revelación del Año" en los Glamour Music Awards RD y recibió una nominación como "Revelación del Año" en el Premio Soberano 2026.

Su innovadora interpretación de éxitos contemporáneos también ha impulsado el resurgimiento del género entre audiencias más jóvenes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/img9c50a-54f6af8d.jpeg El artista fue nominado a Premios Soberano 2026. (FUENTE EXTERNA)

Su versión en merengue típico de "BZRP Music Sessions #62/66" de J Balvin y Bizarrap se ha convertido en un favorito viral del público, demostrando cómo los ritmos tradicionales dominicanos pueden conectarse de manera orgánica con sonidos globales modernos.