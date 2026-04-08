El rapero Offset reaparece fumando en el hospital tras ser baleado

El rapero Offsett fue captado con un cigarillo en hospital tras ser baleado. ( FUENTE EXTERNA )

El rapero Offset vuelve a estar en el centro de la conversación tras ser visto fumando a las afueras de un hospital, luego de haber sido ingresado por una herida de bala en un confuso incidente ocurrido cerca del Seminole Hard Rock Hotel and Casino, en Florida.

En las imágenes, que se viralizaron en cuestión de minutos, se ve al integrante de Migos en una silla de ruedas, con bata médica, encendiendo un cigarrillo y fumándolo a las afueras del centro de salud que desató un debate en redes sociales.

El tiroteo tuvo lugar el pasado lunes. Videos difundidos en línea muestran a agentes deteniendo a varios presuntos implicados. Entre ellos se encuentra el rapero Lil Tjay, quien fue arrestado y acusado de conducta desordenada y alteración del orden público, tras supuestamente participar en una pelea previa al momento en que Offset resultó herido.

Otro clip muestra al artista caminando por el hotel minutos antes del incidente. Las autoridades también informaron sobre un segundo detenido, cuya identidad aún no ha sido revelada.

El caso sigue bajo investigación.

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Offset , cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, es conocido por haber formado parte del grupo de hip hop Migos. Uno de sus integrantes, Takeoff, falleció en 2022 tras un tiroteo.

, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, es conocido por haber formado parte del grupo de hip hop Migos. Uno de sus integrantes, Takeoff, falleció en 2022 tras un tiroteo. El rapero también es conocido por su relación pasada con la artista de origen dominicano Cardi B, con la que procreó tres hijos: Kulture Kiari Cephus: La hija mayor, nacida en julio de 2018; Wave Set Cephus, nacido en septiembre de 2021, y Blossom, la tercera hija de la pareja, nacida en septiembre de 2024.

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