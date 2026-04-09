"La gente no se come los cuentos": Kany García y la valentía de crear desde la verdad

Kany García presentó su nueva producción "Puerta abierta", que incluye una colaboración junto a Juan Luis Guerra. ( FUENTE EXTERNA )

En tiempos donde la música parece regirse por métricas, tendencias y estrategias calculadas, Kany García propone una mirada radicalmente distinta: crear sin esperar, sin imponerle al arte la carga de un resultado.

Su más reciente producción, "Puerta abierta", es testimonio de esa filosofía, pero también de un momento de plenitud donde la artista se permite habitar su obra con honestidad absoluta.

"Yo disfruto tanto lo que hago que ya para mí ya estoy recibiendo", afirma a Diario Libre con serenidad, desmarcándose de cualquier ansiedad por la recepción del público. Para Kany, el proceso creativo no es un medio para alcanzar algo, sino un fin en sí mismo. Una forma de vivir.

"Crear expectativas es conflictivo"

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La artista es enfática al hablar del lugar que ocupan las expectativas en su carrera: un espacio cada vez más reducido.

"He aprendido que en el camino de la música, a veces crear expectativas es conflictivo", reflexiona. "Porque la canción que crees que te va a cambiar la vida, no es esa... y es otra".

Lejos de la frustración, en esa incertidumbre encuentra belleza. La imposibilidad de predecir el destino de una canción le permite abrazar lo espontáneo y lo orgánico. Por eso, al pensar en la recepción del disco, su deseo es tan simple como profundo.

"Con que la gente conecte de la manera en que yo estoy conectando con estas canciones, yo estoy contenta".

"Aquí pasa el que quiera": la metáfora de una vida sin cerrojos

El título "Puerta abierta" no es casual. Es, en palabras de la propia artista, una declaración de principios.

"Hoy en día es raro tener la puerta abierta... siempre hay desconfianza. Para mí era una connotación de: aquí pasa el que quiera, aquí todo está dicho, aquí hay confianza".

El álbum se convierte así en un espacio íntimo donde confluyen su historia personal, sus influencias musicales y su presente creativo. Un lugar donde el oyente no es un espectador distante, sino un invitado cercano.

"Es un disco que no se hizo desde la estrategia, sino desde un lugar donde ya te sientes cómoda con lo que haces y con tu público", explica.

El sueño cumplido: "Lloré cuando escuché su voz"

Uno de los momentos más conmovedores del álbum es la colaboración con Juan Luis Guerra en "Amor bonito". Más que un logro profesional, se trata de la materialización de una admiración que ha acompañado a Kany desde su infancia.

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"Juan Luis es un poeta... alguien que marcó mi manera de escribir, de sentir la música", confiesa.

Sin embargo, la invitación no fue inmediata. La admiración también imponía distancia. "Yo me tardé mucho en invitarlo... uno siente que puede incomodar".

Cuando finalmente recibió la canción con la voz del maestro, la emoción fue inevitable. "Lloré tanto... porque una cosa es imaginarlo y otra es escucharlo. Es impresionante cuando se materializa".

"Soy bien joseadora": disciplina y deseo

En el terreno profesional, Kany se define con una palabra que aprendió del intercambio cultural caribeño: "joseadora", en el sentido dominicano de ir tras lo que se quiere.

"Soy bien disciplinada, muy persistente. Hay cosas que no se dan al momento, pero hay que seguir ahí", afirma.

No obstante, reconoce una dualidad interesante: esa determinación convive con cierta timidez cuando se trata de figuras que admira profundamente. "Con las colaboraciones soy más tímida... quiero que haya respeto, pero también espacio para que me digan que no".

"La gente no se come los cuentos"

En una industria volátil, Kany defiende la honestidad como eje irrenunciable. "Es bien raro que la honestidad vaya de la mano con lo que está pasando en la radio", admite. Sin embargo, su postura es firme.

"La gente no se come los cuentos. Sabe cuando algo es de corazón y cuando es por tendencia".

Su método creativo, lejos de las fórmulas, responde a la intuición. "Yo voy por lo que siento, por cuidar mis letras y por tener coherencia en lo que digo".

"Hablarle a mi niña fue de lo más difícil"

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Entre las canciones del álbum, "La niña que fui" ocupa un lugar especialmente vulnerable. "Escribirle a esa niña... a esa chamaquita que no sabía lo que iba a pasar, es fuerte", reconoce.

El tema se enriquece con un coro de mujeres no profesionales, una decisión cargada de simbolismo. "Son mujeres que han vivido cosas duras, que le cantan a su propia niña... y eso tiene una fuerza bien poderosa".

Crear desde la felicidad: un nuevo desafío

Rompiendo con el estereotipo del artista atormentado, Kany se enfrenta a un reto distinto: componer desde la plenitud. "Antes decía que escribía mejor triste... pero llevo mucho tiempo feliz y tengo que seguir escribiendo", comenta con honestidad.

La solución ha sido ampliar su mirada. "La empatía, escuchar a otros, ir a los recuerdos... eso también te da canciones".

La fragilidad detrás del escenario

Pero detrás de la serenidad con la que habla de su música, también existe una artista que reconoce la vulnerabilidad de su oficio. Subirse a un escenario no siempre significa estar bien, y Kany no lo oculta.

"A veces tienes que subirte triste y dar la cara... pero lo hablo con mis músicos, les digo que necesito apoyo". Esa fragilidad convive con una conciencia clara del privilegio que implica su carrera.

"Hay gente que vive cosas mucho más duras y no tiene a nadie que la abrace... yo sí lo tengo cuando me subo a un escenario". "Cuando no siento nada, hay que parar"

Sobre los límites de la nostalgia y la experimentación, su criterio es contundente. "Cuando escucho algo y está muy bien hecho pero no siento nada... ese es el momento de parar".

Para Kany, la esencia sigue siendo la misma. "Si una canción con una guitarra nada más no te mueve, no hay con qué".

La certeza de lo auténtico

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En "Puerta abierta", Kany García no busca validación externa ni fórmulas de éxito. Su apuesta es más íntima, pero también más arriesgada: confiar en la emoción como brújula. "No sé qué va a pasar... y eso es lo lindo", dice.

Porque en un tiempo dominado por algoritmos, tendencias fugaces y estrategias calculadas, Kany García apuesta por algo más difícil de sostener: la honestidad.

Crear sin expectativas, escribir desde la emoción y confiar en que, cuando una canción nace desde la verdad, siempre encuentra su destino.

Regreso a RD en concierto Durante el encuentro, la cantautora puertorriqueña se mostró emocionada por el concierto que ofrecerá el 30 de mayo en el Estadio Quisqueya, como parte de su "Kany García Tour 2026". El espectáculo, producido por el empresario artístico Gamal Haché, marcará el regreso de la multipremiada artista a la República Dominicana, tras su última presentación en Altos de Chavón. La fecha, además, coincide con la víspera del Día de las Madres, convirtiendo la velada en una opción ideal para celebrar en familia. El concierto forma parte de una gira mundial que recorrerá más de 15 países de América Latina y Europa durante 2026, consolidándose como uno de los tours más importantes en su trayectoria artística.