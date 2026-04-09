Manuel Turizo lanza su nuevo álbum "Apambichao"

En el universo creativo de Manuel Turizo, "apambichao" es más que una palabra: es un estado emocional. ( FUENTE EXTERNA )

El artista certificado Platino y nominado al Latin Grammy, Manuel Turizo, presenta "Apambichao", su quinto álbum de estudio.

El proyecto, lanzado bajo el sello La Industria INC, fusiona sonidos del pop latino y la música urbana en una propuesta que celebra la identidad cultural de Colombia a través de su música, tradiciones y la energía de su gente.

Con Apambichao, Turizo entrega un trabajo profundamente inspirado en sus raíces. El álbum retrata la esencia de las calles colombianas: sus colores, su gastronomía, los raspados en las esquinas, la autenticidad de su gente y la atmósfera tropical que define gran parte de su identidad cultural.

A lo largo de 15 temas, el artista construye una narrativa musical que combina romance, ritmo y una conexión directa con el espíritu caribeño que caracteriza su sonido.

En el universo creativo de Turizo, "apambichao" es más que una palabra: es un estado emocional, una actitud que invita a vivir con autenticidad, a tu propio ritmo y sin pretensiones.

El focus track del álbum, "Te hacen falta dos", se estrena junto a su video oficial, una pieza audiovisual cargada de color, movimiento y referencias visuales a la cultura colombiana, reforzando el concepto artístico del proyecto.

Como antesala del lanzamiento, Manuel presentó el sencillo "Apambichao" junto a Maluma, una canción que marcó el tono del álbum con una mezcla de sensualidad, ritmo y la energía festiva que define el sonido contemporáneo de Colombia.

El lanzamiento de Apambichao también incluye una serie de visualizers que expanden su universo visual, entre ellos "Dos Lunas", "Cumbia Playera" junto a Emilia, "No me mientas así" con Dei V, "Sunset en la Sanse" junto a Dálmata, "Te creo", "La Buena Mujer" con Luis Alfonso, "Plo plo plo" y "Mi loca" junto a Xavi, entre otras piezas que acompañan el lanzamiento.

Con el nuevo disco, Manuel Turizo reafirma su lugar como una de las voces más influyentes de la música en español, con un proyecto que conecta con sus raíces mientras expande su propuesta artística hacia nuevas dimensiones sonoras.

Tracklist – Apambichao Intro: Viene el apambichaoApambichao ft. MalumaDos LunasTe creo ft. Diomedes DíazNo me mientas así ft. Dei VPlo plo ploSunset en la Sanse ft. DálmataInterludeTe hacen falta dosMi loca ft. XaviLa Buena Mujer ft. Luis AlfonsoCumbia Playera ft. EmiliaMírame ahoraPor un pendejo no se lloraCosas de enamorao

El álbum APAMBICHAO ya está disponible en todas las plataformas digitales.