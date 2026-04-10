Artemis II: estas son las canciones que los astronautas escuchan en el espacio

La NASAha dado a conocer "Moon Tunes", la lista de reproducción oficial que acompañará a los astronautas de la misión Artemis II, marcando un nuevo hito en la exploración espacial tripulada.
La selección musical, concebida para los diez días de travesía a bordo de la nave Orion, combina distintos géneros y épocas con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional de la tripulación durante el viaje.
La playlist destaca por su carácter ecléctico, integrando desde clásicos atemporales hasta éxitos contemporáneos.
Entre las piezas más emblemáticas figura "Fly Me to the Moon" de Frank Sinatra, una elección simbólica que conecta directamente con la historia de la exploración lunar. A esta se suman temas como "E.T." de Katy Perry y "Moonchild" del grupo surcoreano BTS, reflejando el alcance global de la música contemporánea.
El repertorio también incluye a figuras icónicas de la música internacional como David Bowie, The Beatles y Adele, junto a artistas modernos como Coldplay, The Killers, Daft Punk y Ariana Grande. Completan la selección dos referentes indiscutibles del pop global: Elton John y Michael Jackson.
Más allá del pop y el rock, la lista incorpora una cuidada selección de música clásica, pensada para ofrecer momentos de calma durante la misión. Entre las obras incluidas destacan el "Claro de luna" de Ludwig van Beethoven, "Clair de lune" de Claude Debussy y composiciones de Frédéric Chopin.
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Canción
Artista
Duración
1
Space Oddity (2015 Remaster)
David Bowie
05:18
2
Fly Me To The Moon
Frank Sinatra, Count Basie
02:27
3
Man On The Moon
R.E.M.
05:14
4
Rocket Man
Elton John
04:41
5
Blue Moon
Billie Holiday
03:27
6
Space Age Love Song
A Flock Of Seagulls
03:46
7
Drops of Jupiter
Train
04:19
8
Walking On The Moon
The Police
05:00
9
Eight Miles High
The Byrds
03:34
10
The Sky Is A Neighborhood
Foo Fighters
04:04
11
Bad Moon Rising
Creedence Clearwater Revival
02:21
12
Spaceman
The Killers
04:44
13
Across The Universe
The Beatles
03:48
14
Satellite
Dave Matthews Band
04:51
15
Space Song
Beach House
05:20
16
Ride
Twenty One Pilots
03:34
17
The Adventure
Angels & Airwaves
05:12
18
That\'s Amore
Dean Martin
03:10
19
Lights
BTS
04:52
20
Ready to Start
Arcade Fire
04:15
21
Universe
EXO
04:24
22
Under the Milky Way
The Church
04:57
23
Moondance
Van Morrison
04:34
24
Countdown (Remix)
Jupiter One
03:19
25
Galileo
Indigo Girls
04:12
26
Astronauts
One Eskimo
05:12
27
For What It\'s Worth
Buffalo Springfield
02:33
28
Space Station #5
Montrose
05:15
29
Ordinary World
Duran Duran
05:40
30
Intergalactic
Beastie Boys
03:51
31
Stars
Hum
05:09
32
Wild World
Yusuf / Cat Stevens
03:20
33
Up In The Air
Thirty Seconds To Mars
04:35
34
New Morning
Alpha Rev
03:44
35
Contact
Daft Punk
06:23
36
Year Zero
Moon Taxi
03:38
37
Skyfall
Adele
04:46
38
Moon in the Water
Dawes
03:54
39
Blue Moon
Frankie Avalon
03:32
40
Blue Moon
Beck
04:02
41
Me And The Moon
The Drums
03:12
42
Space Truckin\'
Deep Purple
04:34
43
Moonlight Drive
The Doors
03:01
44
Howlin\' At The Moon
Hank Williams
02:42
45
The Eagle Has Landed
Avatar
05:01
46
Rocket
The Smashing Pumpkins
04:06
47
Invisible Sun
The Police
03:44
48
Billie Jean
Michael Jackson
04:53
49
Major Tom
Peter Schilling
05:01
50
To the Moon & Back
Savage Garden
05:41
51
Moonlight Sonata
Hubert Laws
07:52
52
The Great Gig in the Sky
Pink Floyd
04:44
53
Life on Mars?
David Bowie
03:55
54
What A Wonderful World
Louis Armstrong
02:19
55
Spirit in the Sky
Norman Greenbaum
03:59
56
Moonage Daydream
David Bowie
04:39
57
Human Touch
Bruce Springsteen
06:31
58
August Moon
Dylan In The Movies
04:35
59
Fly Me To The Moon
Matt Dusk
02:50
60
Magic Carpet Ride
Steppenwolf
04:31
61
E.T.
Katy Perry, Kanye West
03:49
62
A Sky Full of Stars
Coldplay
04:27
63
New Moon on Monday
Duran Duran
04:18
64
Harvest Moon
Neil Young
05:03
65
Happy Blues For John Glenn
Lightnin\' Hopkins
05:24
66
Talking to the Moon
Bruno Mars
03:37
67
Go!
Public Service Broadcasting
04:12
68
A Space Boy Dream
Belle and Sebastian
03:01
69
Ticket to the Moon
Electric Light Orchestra
04:06
70
I Was Born
Hanson
03:36
71
Sisters of the Moon
Fleetwood Mac
04:43
72
Moonlight Serenade
Frank Sinatra
03:28
73
The Astronaut
Something Corporate
04:28
74
Satellite
Guster
04:33
75
Moon Over Bourbon Street
Sting
04:00
76
Shooting The Moon
OK Go
03:20
77
Dancing in the Moonlight
King Harvest
03:01
78
Big Bad Moon
Joe Satriani
05:16
79
Virginia Moon
Foo Fighters
03:48
80
Sun On The Moon
James Taylor
03:44
81
Marquee Moon
Television
10:38
82
Mr. Blue Sky
Electric Light Orchestra
05:03
83
Astronomy Domine
Pink Floyd
04:11
84
Starman
David Bowie
04:14
85
Stairway to Heaven
Led Zeppelin
08:02
86
Starship Trooper
Yes
09:26
87
Don\'t Stop Me Now
Queen
03:29
88
Space Cowboy
Steve Miller Band
03:26
89
Fly Like An Eagle
Steve Miller Band
04:42
90
Bark at the Moon
Ozzy Osbourne
04:17
91
Space Oddity
Chris Hadfield
05:19
92
Pink Moon
Nick Drake
02:03
93
Rocket
Primitive Radio Gods
04:41
94
Full Moon
Santana
04:33
95
The Killing Moon
Echo & the Bunnymen
05:46
96
Walking on the Moon (Acoustic)
Cas Haley
03:29
97
Mad Man Moon
Genesis
07:35
98
Moon River
Willie Nelson
03:10
99
Moonlight Mile
The Rolling Stones
05:57
100
Supersonic Rocket Ship
The Kinks
03:21
Sobre la tripulación
La misión Artemis II representa el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo, tras las históricas misiones del programa Apolo.
La tripulación estará conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes no solo llevarán a cabo tareas científicas y técnicas, sino que también protagonizarán un viaje simbólico que busca reconectar a la humanidad con la exploración del espacio profundo.
Como parte de la misión, la NASA también ha compartido recientemente imágenes de la Tierra captadas desde la nave, difundidas a través de sus plataformas digitales, ofreciendo una nueva perspectiva del planeta y reforzando el impacto mediático y científico de este ambicioso programa.
Con "Moon Tunes", la agencia espacial subraya el papel de la música como herramienta clave para el bienestar psicológico en entornos extremos, consolidando la dimensión humana en una de las misiones más relevantes de la exploración espacial contemporánea.