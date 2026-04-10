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Artemis II
Artemis II

Artemis II: estas son las canciones que los astronautas escuchan en el espacio

La NASA revela una playlist diversa que acompañará a la tripulación de la misión Artemis II durante su histórico viaje de diez días alrededor de la Luna

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    Artemis II: estas son las canciones que los astronautas escuchan en el espacio
    La misión Artemis II marca el regreso de astronautas a la órbita de la Luna, acompañados por la playlist "Moon Tunes" de la NASA, una selección musical diseñada para ambientar su travesía espacial. (FUENTE EXTERNA)

    La NASA ha dado a conocer "Moon Tunes", la lista de reproducción oficial que acompañará a los astronautas de la misión Artemis II, marcando un nuevo hito en la exploración espacial tripulada.

    La selección musical, concebida para los diez días de travesía a bordo de la nave Orion, combina distintos géneros y épocas con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional de la tripulación durante el viaje.

    La playlist destaca por su carácter ecléctico, integrando desde clásicos atemporales hasta éxitos contemporáneos.

    Entre las piezas más emblemáticas figura "Fly Me to the Moon" de Frank Sinatra, una elección simbólica que conecta directamente con la historia de la exploración lunar. A esta se suman temas como "E.T." de Katy Perry y "Moonchild" del grupo surcoreano BTS, reflejando el alcance global de la música contemporánea.

    El repertorio también incluye a figuras icónicas de la música internacional como David Bowie, The Beatles y Adele, junto a artistas modernos como Coldplay, The Killers, Daft Punk y Ariana Grande. Completan la selección dos referentes indiscutibles del pop global: Elton John y Michael Jackson.

    Más allá del pop y el rock, la lista incorpora una cuidada selección de música clásica, pensada para ofrecer momentos de calma durante la misión. Entre las obras incluidas destacan el "Claro de luna" de Ludwig van Beethoven, "Clair de lune" de Claude Debussy y composiciones de Frédéric Chopin.

    Sobre la tripulación 

    La misión Artemis II representa el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo, tras las históricas misiones del programa Apolo.

    • La tripulación estará conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes no solo llevarán a cabo tareas científicas y técnicas, sino que también protagonizarán un viaje simbólico que busca reconectar a la humanidad con la exploración del espacio profundo.
    • Como parte de la misión, la NASA también ha compartido recientemente imágenes de la Tierra captadas desde la nave, difundidas a través de sus plataformas digitales, ofreciendo una nueva perspectiva del planeta y reforzando el impacto mediático y científico de este ambicioso programa.

    Con "Moon Tunes", la agencia espacial subraya el papel de la música como herramienta clave para el bienestar psicológico en entornos extremos, consolidando la dimensión humana en una de las misiones más relevantes de la exploración espacial contemporánea.

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