Artemis II: estas son las canciones que los astronautas escuchan en el espacio

La misión Artemis II marca el regreso de astronautas a la órbita de la Luna, acompañados por la playlist "Moon Tunes" de la NASA, una selección musical diseñada para ambientar su travesía espacial. ( FUENTE EXTERNA )

La NASA ha dado a conocer "Moon Tunes", la lista de reproducción oficial que acompañará a los astronautas de la misión Artemis II, marcando un nuevo hito en la exploración espacial tripulada.

La selección musical, concebida para los diez días de travesía a bordo de la nave Orion, combina distintos géneros y épocas con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional de la tripulación durante el viaje.

La playlist destaca por su carácter ecléctico, integrando desde clásicos atemporales hasta éxitos contemporáneos.

Entre las piezas más emblemáticas figura "Fly Me to the Moon" de Frank Sinatra, una elección simbólica que conecta directamente con la historia de la exploración lunar. A esta se suman temas como "E.T." de Katy Perry y "Moonchild" del grupo surcoreano BTS, reflejando el alcance global de la música contemporánea.

El repertorio también incluye a figuras icónicas de la música internacional como David Bowie, The Beatles y Adele, junto a artistas modernos como Coldplay, The Killers, Daft Punk y Ariana Grande. Completan la selección dos referentes indiscutibles del pop global: Elton John y Michael Jackson.

Más allá del pop y el rock, la lista incorpora una cuidada selección de música clásica, pensada para ofrecer momentos de calma durante la misión. Entre las obras incluidas destacan el "Claro de luna" de Ludwig van Beethoven, "Clair de lune" de Claude Debussy y composiciones de Frédéric Chopin.

# Canción Artista Duración 1 Space Oddity (2015 Remaster) David Bowie 05:18 2 Fly Me To The Moon Frank Sinatra, Count Basie 02:27 3 Man On The Moon R.E.M. 05:14 4 Rocket Man Elton John 04:41 5 Blue Moon Billie Holiday 03:27 6 Space Age Love Song A Flock Of Seagulls 03:46 7 Drops of Jupiter Train 04:19 8 Walking On The Moon The Police 05:00 9 Eight Miles High The Byrds 03:34 10 The Sky Is A Neighborhood Foo Fighters 04:04 11 Bad Moon Rising Creedence Clearwater Revival 02:21 12 Spaceman The Killers 04:44 13 Across The Universe The Beatles 03:48 14 Satellite Dave Matthews Band 04:51 15 Space Song Beach House 05:20 16 Ride Twenty One Pilots 03:34 17 The Adventure Angels & Airwaves 05:12 18 That\'s Amore Dean Martin 03:10 19 Lights BTS 04:52 20 Ready to Start Arcade Fire 04:15 21 Universe EXO 04:24 22 Under the Milky Way The Church 04:57 23 Moondance Van Morrison 04:34 24 Countdown (Remix) Jupiter One 03:19 25 Galileo Indigo Girls 04:12 26 Astronauts One Eskimo 05:12 27 For What It\'s Worth Buffalo Springfield 02:33 28 Space Station #5 Montrose 05:15 29 Ordinary World Duran Duran 05:40 30 Intergalactic Beastie Boys 03:51 31 Stars Hum 05:09 32 Wild World Yusuf / Cat Stevens 03:20 33 Up In The Air Thirty Seconds To Mars 04:35 34 New Morning Alpha Rev 03:44 35 Contact Daft Punk 06:23 36 Year Zero Moon Taxi 03:38 37 Skyfall Adele 04:46 38 Moon in the Water Dawes 03:54 39 Blue Moon Frankie Avalon 03:32 40 Blue Moon Beck 04:02 41 Me And The Moon The Drums 03:12 42 Space Truckin\' Deep Purple 04:34 43 Moonlight Drive The Doors 03:01 44 Howlin\' At The Moon Hank Williams 02:42 45 The Eagle Has Landed Avatar 05:01 46 Rocket The Smashing Pumpkins 04:06 47 Invisible Sun The Police 03:44 48 Billie Jean Michael Jackson 04:53 49 Major Tom Peter Schilling 05:01 50 To the Moon & Back Savage Garden 05:41 51 Moonlight Sonata Hubert Laws 07:52 52 The Great Gig in the Sky Pink Floyd 04:44 53 Life on Mars? David Bowie 03:55 54 What A Wonderful World Louis Armstrong 02:19 55 Spirit in the Sky Norman Greenbaum 03:59 56 Moonage Daydream David Bowie 04:39 57 Human Touch Bruce Springsteen 06:31 58 August Moon Dylan In The Movies 04:35 59 Fly Me To The Moon Matt Dusk 02:50 60 Magic Carpet Ride Steppenwolf 04:31 61 E.T. Katy Perry, Kanye West 03:49 62 A Sky Full of Stars Coldplay 04:27 63 New Moon on Monday Duran Duran 04:18 64 Harvest Moon Neil Young 05:03 65 Happy Blues For John Glenn Lightnin\' Hopkins 05:24 66 Talking to the Moon Bruno Mars 03:37 67 Go! Public Service Broadcasting 04:12 68 A Space Boy Dream Belle and Sebastian 03:01 69 Ticket to the Moon Electric Light Orchestra 04:06 70 I Was Born Hanson 03:36 71 Sisters of the Moon Fleetwood Mac 04:43 72 Moonlight Serenade Frank Sinatra 03:28 73 The Astronaut Something Corporate 04:28 74 Satellite Guster 04:33 75 Moon Over Bourbon Street Sting 04:00 76 Shooting The Moon OK Go 03:20 77 Dancing in the Moonlight King Harvest 03:01 78 Big Bad Moon Joe Satriani 05:16 79 Virginia Moon Foo Fighters 03:48 80 Sun On The Moon James Taylor 03:44 81 Marquee Moon Television 10:38 82 Mr. Blue Sky Electric Light Orchestra 05:03 83 Astronomy Domine Pink Floyd 04:11 84 Starman David Bowie 04:14 85 Stairway to Heaven Led Zeppelin 08:02 86 Starship Trooper Yes 09:26 87 Don\'t Stop Me Now Queen 03:29 88 Space Cowboy Steve Miller Band 03:26 89 Fly Like An Eagle Steve Miller Band 04:42 90 Bark at the Moon Ozzy Osbourne 04:17 91 Space Oddity Chris Hadfield 05:19 92 Pink Moon Nick Drake 02:03 93 Rocket Primitive Radio Gods 04:41 94 Full Moon Santana 04:33 95 The Killing Moon Echo & the Bunnymen 05:46 96 Walking on the Moon (Acoustic) Cas Haley 03:29 97 Mad Man Moon Genesis 07:35 98 Moon River Willie Nelson 03:10 99 Moonlight Mile The Rolling Stones 05:57 100 Supersonic Rocket Ship The Kinks 03:21

Sobre la tripulación

La misión Artemis II representa el regreso de astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo, tras las históricas misiones del programa Apolo.

La tripulación estará conformada por Reid Wiseman , Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes no solo llevarán a cabo tareas científicas y técnicas, sino que también protagonizarán un viaje simbólico que busca reconectar a la humanidad con la exploración del espacio profundo.

, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes no solo llevarán a cabo y técnicas, sino que también protagonizarán un que busca reconectar a la humanidad con la exploración del espacio profundo. Como parte de la misión, la NASA también ha compartido recientemente imágenes de la Tierra captadas desde la nave, difundidas a través de sus plataformas digitales, ofreciendo una nueva perspectiva del planeta y reforzando el impacto mediático y científico de este ambicioso programa.

Con "Moon Tunes", la agencia espacial subraya el papel de la música como herramienta clave para el bienestar psicológico en entornos extremos, consolidando la dimensión humana en una de las misiones más relevantes de la exploración espacial contemporánea.

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