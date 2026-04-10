El astro Chayanne se reencuentra con República Dominicana

El astro de la música latina Chayanne tiene una cita con el público dominicano. El esperado regreso del cantante y bailarín boricua llega después de su último show en el país en 2019. ( SUMINISTRADA )

El astro de la música latina Chayanne tiene una cita con el público dominicano. El esperado regreso del cantante y bailarín boricua llega después de su último show en el país en 2019.

Chayanne subirá al escenario mañana sábado 11 de abril en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 8:00 de la noche, como parte de su gira internacional "Bailemos otra vez Tour 2026", un espectáculo que promete una velada enérgica, con las coreografías y éxitos que han marcado generaciones.

Desde que se anunció el concierto, producido por César Suárez Jr., se generó gran expectativa entre sus seguidores, y es que su relación con esta tierra siempre ha sido cercana, fraternal y de complicidad mutua.

Gira exitosa

El ícono del pop latino ha llevado su gira "Bailemos otra vez" a diversos aforos de Estados Unidos, Canadá, Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, España, Colombia, México, Perú, Ecuador y Chile, para culminar de manera triunfal en Puerto Rico con cuatro conciertos completamente vendidos. El tour, iniciado en 2024, sumó a finales del año pasado 107 espectáculos, en su mayoría realizados en estadios.

Elmer Figueroa Arce, nombre real del artista de 57 años, debutó a finales de la década de los 80 como integrante del grupo Los Chicos, convertido en uno de los referentes del pop latino, a lo largo de los años ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Además, fue estrella de telenovelas y películas como Provócame y Baila conmigo.

Repertorio sin edad

Uno de los grandes atractivos del concierto será su repertorio. Chayanne ha construido una discografía sólida que combina baladas románticas con temas bailables, fórmula que lo ha convertido en un artista con uno de los mejores performances en vivo.

El cantante no dejará de interpretar clásicos como "Provócame", "Y tú te vas", "Un siglo sin ti" o "Cuidarte el alma", junto a himnos infaltables como "Fiesta en América" y "Salomé".

Otras canciones cantadas a todo pulmón por los fans son "Dejaría todo" y "Torero", este último convertido en un éxito internacional que alcanzó el primer lugar en múltiples países y que cumplirá 24 años de su lanzamiento sumando más de 256 millones de reproducciones en Youtube.

Todo el que creció en la década del 2000, en algún momento vio una coreografía escolar con "Torero". Entre los éxitos más recientes, Chayanne ha homenajeado el género del amargue con el tema "Bailando bachata", donde algunas féminas han tenido la suerte de bailar con el sonriente artista.

Con esta canción alcanzó el primer lugar en las listas Tropical Airplay y Latin Airplay de Billboard, marcando el regreso del artista a la cima de los rankings tras 16 años.

De acuerdo con la producción, el concierto en el Quisqueya contará con un montaje de gran formato, banda en vivo, cuerpo de bailarines y el despliegue visual que ha formado parte esencial de esta gira.

Papá de Latinoamérica

Hablar de Chayanne es también hablar de un fenómeno cultural. En redes sociales, el artista es conocido cariñosamente como el "padre de Latinoamérica", un apodo surgido del humor colectivo y de memes que lo posiciona como el "papá ideal" por su carisma, belleza, imagen y cercanía con el público.

Además, por esa generación de madres que crecieron con su música y pasaron ese gusto musical a sus hijos. Lejos de incomodarle, el cantante ha asumido este título con simpatía, integrándolo incluso en su interacción con los fans.

Y no olvidemos que uno de los sellos distintivos de Chayanne es su entrega en el escenario. A lo largo de más de 40 años de carrera, ha mantenido un estándar de espectáculo que combina baile, interpretación y conexión directa con el público con el que promete apoderarse del Quisqueya.

Estadio Quisqueya Juan Marichal. Sábado 11 de abril, 8:00 de la noche. Boletas a la venta en Uepa Tickets.