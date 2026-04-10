¿Están listos para bailar al ritmo del k-pop este fin de semana?

El espectáculo apuesta por la cercanía y la interacción. ( SUMINISTRADA )

Si eres fan del k-pop -o simplemente buscas un plan diferente para este fin de semana-, hay una propuesta que merece tu atención.

"Las guardianas del k-pop: un mágico concierto" aterrizará en la ciudad el domingo, brindando una experiencia que va más allá de la música.

La cita será en Hard Rock Cafe SD, un espacio que, en esta ocasión, se transformará para ofrecer un formato más cercano e inmersivo.

Una capacidad limitada que jugará a favor al permitir una conexión más directa entre el público y el escenario.

Ahora bien, te avisamos que no se tratará de un concierto tradicional. De hecho, la propuesta apuesta por una experiencia interactiva donde niños, jóvenes y adultos no solo observarán, sino que también formarán parte del show.

De la producción

A lo largo de la función, la energía del k-pop se sentirá en cada coreografía, cambio de luces y visual proyectado gracias a las pantallas LED , los efectos especiales y un diseño escénico pensado para acompañar cada momento musical para crear una atmósfera dinámica y envolvente.

se sentirá en cada coreografía, de luces y visual proyectado gracias a las , los y un diseño escénico pensado para acompañar cada momento musical para crear una atmósfera dinámica y envolvente. Dónde: Hard Rock Cafe Santo Domingo. Fecha: domingo 12 de abril, 3:00 p.m .y 5:00 p.m. Boletas: SmartTicket.