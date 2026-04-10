El reconocido cantante puertorriqueño Chayanne ya se encuentra en la República Dominicana, donde protagonizará uno de los conciertos más esperados del año. Su presentación está pautada para este sábado 11 de abril en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, marcando su regreso a los escenarios dominicanos tras su última visita en 2019.

A su llegada al país, el artista expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público local, destacando la calidez y alegría que caracteriza a los dominicanos.

"Ya el calorcito lo estoy recibiendo... la gente, la alegría de la gente, el cantar, bailar. Vamos a hacer con el corazón en la mano todo por el público" Chayanne Cantante “

El concierto forma parte de su gira internacional "Bailemos otra vez Tour 2026", un espectáculo que ha recorrido múltiples países de América y Europa, consolidándose como uno de los tours más exitosos de su carrera.

La producción del evento en Santo Domingo está a cargo de César Suárez Jr., y promete una puesta en escena de alto nivel, con coreografías, efectos visuales y un repertorio que abarca los mayores éxitos del artista.

El intérprete, cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce, ha construido una trayectoria sólida desde sus inicios en la década de los 80 con el grupo Los Chicos. A lo largo de los años, se ha consolidado como uno de los máximos referentes del pop latino, manteniendo una conexión especial con el público dominicano.

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Su regreso ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan corear temas emblemáticos y disfrutar de una velada cargada de nostalgia y energía. El propio artista adelantó que no faltarán ritmos como la bachata, en un guiño especial al país que lo recibe.

Antes de subir al escenario, Chayanne también expresó su deseo de disfrutar de la gastronomía local y reconectar con la cultura dominicana, reafirmando el cariño que siente por esta tierra.

"Vamos a bailar juntos y a recordar muchas cosas bonitas", afirmó el artista, dejando claro que su encuentro con el público dominicano será una celebración inolvidable.

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