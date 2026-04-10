El maestro Rafael Solano celebra sus 95 años rodeado de familia

Rodeado de sus seres queridos, Rafael Solano festeja sus 95 años. ( CORTESÍA DE PATRICIA SOLANO, HIJA DEL MAESTRO. )

Rafael Solano arribó este viernes a sus 95 años con la serenidad de quien ha dejado huella. El compositor fue celebrado por familiares y amigos en un encuentro íntimo, en el que primaron la cercanía, la música y el reconocimiento a una trayectoria que atraviesa décadas.

El creador de "Por amor", una de las piezas más influyentes del repertorio dominicano, compartió con los suyos en un almuerzo organizado para la ocasión. Más que una fiesta, fue un momento de gratitud hacia una vida dedicada a la música.

Desde sus inicios, Solano mostró una vocación precoz. Nacido el 10 de abril de 1931 en Puerto Plata, su talento empezó a notarse desde niño, cuando participaba en actividades culturales en su comunidad, donde ya destacaba por su habilidad musical.

Esa inclinación lo llevó al Conservatorio Nacional de Música, etapa clave en su formación. Poco después se integró a La Voz Dominicana, donde asumió funciones como director de orquesta, consolidando una carrera que no tardaría en expandirse.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-10-at-41848-pm-1-cee1a9bd.jpeg Rafael Solano junto a familiares en la celebración de su aniversario número 95. https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-10-at-41847-pm-2-7fb3b499.jpeg Rafael Solano comparte con familiares durante la celebración de sus 95 años de vida. https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-10-at-41848-pm-37c146e1.jpeg El bizcocho preparado para celebrar los 95 años del maestro Rafael Solano. ‹ >

Un paso decisivo en Nueva York

Su paso por Nueva York marcó otro punto de inflexión. Allí perfeccionó sus conocimientos antes de regresar al país, donde impulsó proyectos que dejaron huella en la escena artística. Uno de ellos fue "La hora del moro", espacio desde el cual contribuyó al desarrollo de talentos que luego alcanzarían notoriedad.

También tuvo un rol determinante en el Festival de la Voz, iniciativa que sirvió de plataforma para intérpretes que posteriormente se convirtieron en figuras reconocidas del merengue y la música popular.

En paralelo, desarrolló propuestas televisivas y musicales como "Letra y Música" y "Solano en Domingo", que ampliaron su influencia más allá de la composición.

Reconocimientos y legado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-10-at-41847-pm-1-178770cf.jpeg Rafael Solano durante la celebración de su cumpleaños número 95.

Su aporte no se limitó al escenario. Junto a la musicóloga Catana Pérez de Cuello, publicó el libro "El merengue, música y baile de la República Dominicana", obra que obtuvo el Premio Nacional Feria del Libro en 2005. Además, dejó testimonio de su visión artística en "Letra y Música".

Sin embargo, es "Por amor" la pieza que mejor resume su impacto. Interpretada originalmente por Niní Cáffaro, la canción trascendió fronteras, fue versionada en distintos idiomas y llevada al repertorio de artistas internacionales, convirtiéndose en un referente de la música romántica.

Su catálogo incluye además composiciones como "Cada vez más", "Confundidos", "Mi amor por ti", "Confesión de amor" y "Magia", así como obras vinculadas al folclore dominicano, entre ellas "Güira y tambora" y "Dominicanita".

A sus 95 años, Solano no solo celebra una fecha personal. Su historia se entrelaza con la evolución de la música dominicana, y su legado permanece vivo en cada interpretación, en cada escenario y en cada artista que ha encontrado inspiración en su obra.