El astro de la música latina Chayanne se reencontró con el público dominicano la noche de este sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal luego de siete años sin presentarse en el país, en un concierto que reunió a fanáticos de todas las generaciones.

El reloj marcó las 9:00 de la noche cuando el cantante y bailarín subió a escena vestido de negro con el tema "Bailemos Otra Vez", nombre que lleva la gira internacional, causando la ovación de un estadio que se rindió a sus pies incluso con pronóstico de lluvia.

La fiesta continuó con "Salomé" y "Boom Boom", en un espectáculo que brindó de todo un poco: banda en vivo, cuerpo de bailarines, plataforma elevadora en el escenario, y un conjunto de luces y pantallas LED, logrando así un despliegue visual a la altura de este showman.

Éxitos y mucho baile

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Elmer Figueroa Arce, nombre del artista de 57 años, echó manos de sus movimientos y cuerpo tonificado levantando suspiros de las fanáticas, con el carisma y la alegría que lo caracteriza.

En todo momento, Chayanne se mostró feliz de estar en RD y se le vio más enérgico todavía, disfrutando su propio concierto. "Qué emoción tan grande estar en frente de todos ustedes después de tanto tiempooo, me tenían abandonado", exclamó.

Siguió con "El centro de mi corazón", "Provócame", "Caprichosa", "Cuidarte el alma", "Atado a tu amor", "La Clave", "Baila Baila", "Y tú te vas", junto a un público que coreó cada canción a todo pulmón.

"Es un gusto estar con ustedes en esta isla maravillosa que tanto quiero y todo esto que ven aquí se ha hecho con amor, se ha hecho con cariño, se ha hecho de corazón para todo ustedes. Así que como siempre digo: que esta noche ustedes manden que yo obedezco", expresó al tiempo que se inclinó ante un público que lo ovacionó por casi un minuto.

Durante el espectáculo, que se extendió por dos horas, el boricua dijo sonriente que este fue el show 120 de su tour.

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Además, el repertorio incluyó "Palo bonito", "Este ritmo", "Fiesta", "Si nos quedará poco tiempo", "Te amo y punto", "Humanos a Marte", "Como tú y yo", "Madre tierra", "Lo dejaría todo".

La canción que es una tradición en todas las fiestas de quinces de toda Latinoamérica no se podía quedar; el artista entonó "Tiempo de vals", poniendo a los presentes a bailar esta danza y rememorar los viejos tiempos.

En otro momento tomó unos minutos para reflexionar sobre el valor de la familia y la petición de que la gente saque su tiempo para estar con los que aman en medio de la incertidumbre que vive el mundo.

También hizo gala de su sentido del humor saludando a todos sus hijos, ya que lo consideran el "papá de Latinoamérica", por ser el papá "ideal" de muchas mujeres, además de las madres y abuelas que han transmitido el gusto musical por Chayanne a las nuevas generaciones.

¡A bailar bachata!

La temperatura en el escenario subió cuando interpretó "Bailando bachata" y le dio una nalgada a una bailarina, causando gritos entre los presentes.

Como es de costumbre en sus shows, Chayanne invitó a dos fanáticas al escenario a bailar el tema con él, quienes felizmente cumplieron su sueño. La primera lo primero que hizo fue sacar su teléfono, sin embargo, no funcionó, pero Chayanne solicitó uno prestado para que ella se llevara su recuerdo.

Posteriormente, el artista preguntó que si subían otra al escenario y una fanática, llamada Rosmery, se voló la valla logrando colarse al escenario y ´quemar´ a Chayanne con esta bachata.

El artista no pudo ocultar su emoción y dijo "¡es que aquí todas tienen un sabor increíble!", dando los verdaderos pasos del género del amargue.

Al bajar del escenario, la mujer de 45 años dijo que este fue su primer concierto, que ella decretó que iba a bailar con él y que incluso había practicado como volar la barra.

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El concierto terminó a las 11:00 de la noche al ritmo de "Torero", un éxito que alcanzó el primer lugar en múltiples países y que cumplirá 24 años de su lanzamiento sumando más de 256 millones de reproducciones en Youtube.

Con fuegos artificiales, y decenas de mujeres de varias edades saliendo felices y cantando los temas decenas su astro latino, Chayanne se adueñó del Quisqueya y una sola gota de lluvia no cayó durante su show.

Stephanie Hilario Periodista dominicana egresada de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). También es locutora, maestra de ceremonias, modelo, así como conductora y productora de su propio espacio digital Acceso VIP.