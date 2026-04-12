Jennifer López sorprende en Coachella 2026 con aparición explosiva junto a David Guetta

Con un look deslumbrante y energía imparable, Jennifer López se robó el show en el escenario Quasar. ( FUENTE EXTERNA )

Jennifer López sorprendió al público de Coachella 2026 al debutar en el festival de música con una aparición inesperada durante el set de David Guetta en el escenario Quasar, la noche del sábado.

La artista, conocida por éxitos como "On The Floor", desató la euforia de sus fans al interpretar junto al DJ en vivo su más reciente sencillo, "Save Me Tonight", estrenado el mes pasado. El tema, que marca su regreso a los sonidos electrónicos con fuerte influencia dance-pop, ha sido bien recibido en plataformas digitales y apunta a convertirse en uno de los himnos del verano 2026.

Además, no pasó desapercibida gracias a un impactante look de cristales firmado por Julien Macdonald, además de demostrar que su energía para dominar la pista de baile sigue siendo insuperable. Su aparición fue especialmente significativa, ya que no figuraba en el cartel oficial del festival, lo que convirtió el momento en una de las mayores sorpresas de esta edición.

El escenario Quasar, enfocado en música electrónica y sets de alto impacto visual, ha sido uno de los espacios más comentados de este año, consolidando a Coachella como una plataforma donde convergen grandes DJs con estrellas globales del pop.

La colaboración entre López y Guetta también refuerza una tendencia creciente en la industria: la fusión entre artistas pop y productores electrónicos para conquistar audiencias más amplias.

En redes sociales, el momento se volvió viral en cuestión de minutos, con miles de asistentes compartiendo videos del show. Muchos fans destacaron la química entre ambos artistas y la presencia escénica de López, quien continúa reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes del entretenimiento global.