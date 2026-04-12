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Maestro Rafael Solano
Maestro Rafael Solano

Niní Cáffaro y Sabrina Estepan rinden homenaje al Maestro Solano en su 95 aniversario

La pieza fusiona la tradicional canción de cumpleaños "El regalo mejor", de Ramón Rafael Casado Soler, con "Por amor", obra emblemática del repertorio del compositor, pianista y director de orquesta

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    Niní Cáffaro y Sabrina Estepan rinden homenaje al Maestro Solano en su 95 aniversario
    Niní Cáffaro y Sabrina Estepan junto al equipo de Studios Fama durante la grabación del homenaje al Maestro Rafael Solano por su 95 cumpleaños. (PEDRO J. BONILLA)

    Los intérpretes dominicanos Niní Cáffaro y Sabrina Estepan han realizado una colaboración musical con motivo del 95 aniversario del Maestro Rafael Solano.

    La pieza consiste en una fusión de la tradicional canción de cumpleaños "El regalo mejor", autoría de Ramón Rafael Casado Soler, con la composición "Por amor", obra fundamental del catálogo de Solano.

    La producción cuenta con arreglos musicales de Gustavo Rodríguez y fue grabada en Fama Studios. El proyecto busca reconocer la vigencia de la obra de Solano y su impacto en la cultura dominicana, uniendo a dos generaciones de artistas en una ejecución que respeta la estructura clásica de ambas composiciones.

    Tributo

    Cáffaro señaló que este tributo es un reconocimiento a la trayectoria de Solano y al camino profesional que han compartido durante décadas.

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    Infografía

    Por su parte, Estepan manifestó el valor que representa realizar este homenaje junto al intérprete original de "Por Amor", resaltando la relevancia de preservar el legado del maestro para las nuevas audiencias.

    • El video que acompaña la pieza fue dirigido por Luis Suriel (AFILVC). El material estará disponible en las redes sociales de ambos artistas y se difundirá a través de Radio Televisión Dominicana (RTVD), canal 4, como parte de la programación especial dedicada al compositor.
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