Roberto Ángel Salcedo encabeza la entrega de la Escuela de Bellas Artes de Baní

Roberto Ángel Salcedo dijo que el proyecto fue concebido como un modelo replicable de expansión educativa. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Cultura inauguró este domingo la Escuela de Bellas Artes de Baní en un acto encabezado por el ministro Roberto Ángel Salcedo, como parte de la política de descentralización que impulsa su gestión para expandir la formación artística en todo el territorio nacional.

La actividad, celebrada en la sede ubicada en la calle Sánchez del municipio de Baní, provincia Peravia, contó además con la participación de la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent, junto a autoridades locales como la gobernadora Ángela Yadira Báez, el senador Julito Fulcar y el alcalde Santo Ramírez.

Durante el acto se destacó que la apertura de este centro forma parte de una estrategia orientada a garantizar el acceso equitativo a la educación artística especializada, permitiendo que niños, niñas y adolescentes de la provincia accedan a programas de formación en música, artes visuales y danza, bajo los estándares del sistema nacional de Bellas Artes.

Formación artística

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-12-at-51945-pm-68cc856c.jpeg La Escuela de Bellas Artes de Baní quedó incorporada al calendario académico nacional a partir del presente mes. (FUENTE EXTERNA)

En su intervención, el ministro Salcedo destacó la formación artística cómo uno de los pilares fundamentales de su gestión, así como eje fundamental para mantener la esencia de los pueblos de generación en generación.

"Cuando florece el arte, florece la paz y la abundancia", expresó el titular de Cultura, al tiempo que agradeció la colaboración del alcalde Santo Ramírez en la labor de rescate de este espacio que será aprovechado por la sociedad banileja.

El proyecto, desarrollado en coordinación con el Ayuntamiento de Baní, fue concebido como un modelo replicable de expansión educativa en el ámbito cultural. La escuela fue integrada a los sistemas administrativos y académicos de Bellas Artes, lo que garantiza la organización institucional, el registro estudiantil y el seguimiento pedagógico.

Asimismo, el proceso incluyó la adecuación del perfil estudiantil a los criterios normativos del sistema y su incorporación al esquema nacional de pruebas de acceso, lo que permitió formalizar la convocatoria para nuevos ingresos.

La formación del cuerpo docente continuará fortaleciéndose mediante una jornada nacional de capacitación que finaliza en agosto, previo al inicio de las clases.

La Escuela de Bellas Artes de Baní quedó incorporada al calendario académico nacional a partir del presente mes y proyecta el inicio formal de sus programas para el período septiembre de 2026 a junio de 2027, consolidándose como un nuevo espacio de formación, creación y proyección artística en la región sur del país.