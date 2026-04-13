El freestyler chileno El Menor se corona campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026

El freestyler chileno El Menor tras coronarse campeón Red Bull Batalla 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El freestyler chileno El Menor se proclamó campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026, tras imponerse en la batalla final al peruano Almendrades.

El evento, celebrado en el Movistar Arena, reunió a más de 13,000 espectadores y a representantes destacados del circuito internacional de freestyle. Entre los competidores figuraron nombres como Chuty, Gazir, Bnet, Valles-T y Rapder, entre otros clasificados del circuito.

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La final enfrentó a Almendrades y El Menor en una batalla que incluyó como novedad la posibilidad de elegir el tipo de beat, un elemento que influyó en la estrategia de ambos competidores.

Durante su intervención, el representante peruano abrió destacando la importancia del respeto dentro del freestyle y agradeciendo su participación en la instancia decisiva.

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El jurado, integrado por Jota, Jony Beltrán, Trueno, Arkano y Yartzi, otorgó la victoria de forma unánime al representante local.

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Con este resultado, El Menor se convierte en el primer chileno en obtener el título internacional de Red Bull Batalla, en una jornada que marca un precedente para el freestyle en ese país.

Resultados Red Bull Batalla 2026 Resultados - Red Bull Batalla Internacional 2026 Ronda Batalla Ganador Octavos Exe vs Rapder Exe Octavos Nekroos vs Gazir Nekroos Octavos Chuty vs Fat Tony Chuty Octavos Almendrades vs Fat N Almendrades Octavos Larrix vs Éxodo Lirical Larrix Octavos Valles-T vs Bnet Valles-T Octavos Teorema vs Androide Teorema Octavos El Menor vs Reverse El Menor Cuartos Exe vs Nekroos Exe Cuartos Chuty vs Almendrades Almendrades Cuartos Larrix vs Valles-T Valles-T Cuartos Teorema vs El Menor El Menor Semifinal Exe vs Almendrades Almendrades Semifinal Valles-T vs El Menor El Menor Final Almendrades vs El Menor El Menor

Representante dominicano

El representante dominicano para la contienda fue Éxodo Lirical, reconocido por su trayectoria como tetracampeón nacional y oriundo de San Pedro de Macorís.

Con una trayectoria sólida, técnica depurada y una puesta en escena que lo consolidó como uno de los competidores más respetados de la región.

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