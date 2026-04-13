La Perversa presenta su álbum "Scorpion" en sesión privada en Spotify Miami

Imagen de archivo de La Perversa. En la imagen la vemos posar. ( FUENTE EXTERNA )

La exponente urbana La Perversa presentó su álbum "Scorpion" durante una sesión de escucha realizada en las oficinas de Spotify en Miami, junto al equipo editorial de la plataforma.

El encuentro se produce previo al lanzamiento oficial del proyecto, previsto para el 15 de abril, y se inscribe en un contexto de mayor visibilidad del dembow dominicano en circuitos internacionales.

A pesar de sus criticadas letra, el género ha tenido presencia en mercados como Estados Unidos, España y Chile, así como en otros territorios de América Latina.

Durante la sesión, se compartieron detalles sobre la construcción del álbum, incluyendo elementos culturales presentes en las letras y aspectos relacionados con su desarrollo sonoro. El proyecto incorpora influencias de otros estilos dentro de la música urbana, manteniendo la base del dembow.

"Scorpion" se presenta como un formato de álbum dentro de un movimiento que ha operado principalmente a través de sencillos. En ese sentido, el lanzamiento introduce una estructura distinta en la forma de presentar el repertorio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/karol-g-9-e9c02ba1.jpg La Perversaen las oficinas de Spotify en Miami junto al equipo editorial de la plataforma.

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La actividad también forma parte de los vínculos entre plataformas digitales y exponentes del género, en un escenario donde el dembow ha ampliado su alcance fuera de República Dominicana.