Con una asistencia notable y una respuesta entusiasta del público, el espectáculo "Un mágico concierto", protagonizado por "Las guardianas del k-pop, se presentó el pasado domingo 12 de abril en el Hard Rock Café Santo Domingo, como parte de su gira internacional.

Desde antes de abrirse las puertas, se respiraba una mezcla de expectativa, curiosidad y entusiasmo que reunía a públicos de todas las edades con un mismo objetivo: sumergirse en el fenómeno del k-pop.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/img3759jpg-d05c50a0.jpeg El concierto mágico de "Las guardianas del k-pop" en RD. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/img3763jpg-68371ea3.jpeg El concierto mágico de "Las guardianas del k-pop" en RD. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO) ‹ >

Una vez dentro, el espacio se transformó. El emblemático escenario del Hard Rock Café dejó de ser un simple recinto para convertirse en un universo dinámico donde la música, la coreografía y la tecnología dialogaron en perfecta sincronía.

Pantallas LED, efectos especiales y un cuidado diseño de luces acompañaron cada número, elevando la experiencia más allá de un show convencional.

Sobre el escenario, la energía fue constante. Cada presentación mantuvo un ritmo vibrante, marcado por coreografías precisas y una conexión inmediata con el público.

Niños, jóvenes y adultos respondieron sin reservas: cantaron, bailaron y se dejaron llevar por una propuesta que apostó por la interacción y el disfrute colectivo.

Experiencia más allá del escenario

Pero más allá del despliegue visual y sonoro, el espectáculo encontró su fuerza en los mensajes que hilvanaron cada segmento. La amistad, la confianza en uno mismo y el trabajo en equipo se integraron de forma natural, generando una conexión emocional que trascendió lo escénico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/img3762jpg-82cbda91.jpeg El concierto mágico de Las guardianas del k-pop en RD. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Con funciones de aforo limitado, el recinto registró una asistencia notable que confirmó el creciente arraigo del k-pop en República Dominicana. Lo que alguna vez fue un nicho hoy se consolida como una tendencia cultural que convoca y entusiasma.

Tras su paso por Santo Domingo, "Las guardianas del k-pop" continúan su recorrido internacional, reafirmando su lugar como uno de los espectáculos familiares tributo más exitosos del circuito.

Entretanto, en la memoria del público local queda la huella de una tarde donde la música no solo se escuchó: se vivió.