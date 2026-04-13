Nicky Jam se presentará en Santo Domingo con su "Bohemio Tour 2026"

El artista urbano Nicky Jam se presentará en Santo Domingo el próximo 29 de agosto en el Óvalo de la Feria Ganadera, como parte de su gira Bohemio Tour 2026.

Producido por ED Live, el show recorrerá escenarios clave de América Latina y Estados Unidos, consolidando una puesta en escena que trasciende el concierto urbano tradicional y reafirma al artista como parte de una generación que hoy reconfigura el género, destacan en una nota de prensa.

El concierto incluirá algunos de sus temas más conocidos como El perdón, Travesuras, Hasta el amanecer y El amante, además de canciones de su más reciente álbum, Bohemio.

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A lo largo de su trayectoria, Nicky Jam ha sostenido su vigencia a través de la exploración de nuevos sonidos y colaboraciones, moviéndose entre generaciones y estilos sin perder identidad. Más allá de lo musical, su fortaleza radica en integrar su historia a su discurso artístico.

El Bohemio Tour 2026 se presenta como una propuesta que equilibra evolución y legado, apostando por una experiencia que trasciende el formato tradicional del concierto urbano.

Las boletas estarán disponibles desde este martes a través de UEPA Tickets.

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