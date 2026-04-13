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Zacarías Ferreira
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Zacarías Ferreira lanza el sencillo "María Rosa" y suma nueva etapa en su trayectoria

El bachatero presenta una nueva producción mientras su tema "Dónde Está Mi Amor" recibe certificación Multi-Platino

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    Zacarías Ferreira lanza el sencillo "María Rosa" y suma nueva etapa en su trayectoria
    Zacarías Ferreira, cantante de bachata. (FUENTE EXTERNA)

    El bachatero Zacarías Ferreira anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo "María Rosa", disponible en plataformas digitales y en la radio internacional.

    La canción, compuesta por Edrisah Kenzo Muzuuza, fue adaptada al español y producida por el propio intérprete. Se trata de una bachata centrada en una narrativa romántica, con una estructura que mantiene los elementos tradicionales del género.

    Este lanzamiento se produce en paralelo a un reconocimiento reciente en su carrera. El tema "Dónde Está Mi Amor" alcanzó la certificación Multi-Platino (2X), de acuerdo con la evaluación realizada el 7 de abril de 2026 por la firma Gelfand, Rennert & Feldman, bajo los criterios establecidos por la Recording Industry Association of America.

    Según los datos de la certificación, el sencillo cumplió con los niveles requeridos para las categorías de Oro, Platino y Multi-Platino, lo que refleja su desempeño sostenido en el mercado.

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    • Con "María Rosa", Zacarías Ferreira continúa ampliando su repertorio dentro de la bachata, en un contexto donde el género mantiene presencia en distintos mercados internacionales.
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