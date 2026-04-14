Celia Cruz entrará en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026

La legendaria cantante cubana Celia Cruz figura entre los artistas que serán incorporados al Rock & Roll Hall of Fame en 2026, que incluye a Phil Collins, Billy Idol y Iron Maiden, informó la organización.

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Celia Cruz recibirá el reconocimiento en la categoría Early Influence Award, que distingue a artistas cuya música y estilo han influido de manera directa en la evolución del rock & roll y en la cultura musical. Junto a ella serán homenajeados en esta categoría Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons.

"Ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll es el mayor honor de la música. Esperamos celebrar a estos artistas extraordinarios en la ceremonia de este año", dijo John Sykes, presidente del Salón de la Fama del Rock & Roll, en un comunicado divulgado el lunes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/celia-cruz-1-a70481aa.jpg Fotografía de una persona visitando la tumba de Celia Cruz en el Cementerio Woodlawn del Bronx en New York (EE.UU.). EFE/ Ángel Colmenares

En la categoría principal de intérpretes los artistas seleccionados para ingresar en el Salón de la Fama en 2026 son Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division / New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

Asimismo, el premio a la Excelencia Musical será otorgado a Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin, mientras que el premio Ahmet Ertegun recaerá en el productor y figura televisiva Ed Sullivan.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/celia-cruz-1-25157414.jpg Fotografía de una persona visitando la tumba de Celia Cruz en el Cementerio Woodlawn del Bronx en New York (EE.UU.). EFE/ Ángel Colmenares

La ceremonia de 2026 se llevará a cabo el 14 de noviembre en Los Ángeles, California.

Para ser elegibles, los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de nominación.

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En esta edición, Phil Collins, Luther Vandross y Wu-Tang Clan fueron nominados por primera vez, mientras que otros como Billy Idol, Iron Maiden, Oasis y Sade ya habían sido considerados en ocasiones anteriores.