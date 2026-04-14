Entre risas y miradas: Kylian Mbappé y Ester Expósito acaparan miradas y rumores de romance

Kylian Mbappé y Ester Expósito han sido vistos juntos en varias ocasiones, aumentando las especulaciones sobre su relación. ( BACKGRID UK/THE GROSBY GROUP )

La vida personal de Kylian Mbappé vuelve a colocarse en el centro de atención, esta vez por su cercanía con la actriz española Ester Expósito, con quien ha sido visto en varias ocasiones en las últimas semanas.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una relación, recientes imágenes captadas en París muestran a ambos compartiendo una salida nocturna en un ambiente relajado, acompañados de un grupo cercano de amigos.

Durante la velada, la interacción entre ambos, marcada por conversaciones constantes, risas y gestos de complicidad, no pasó desapercibida.

Tras la cena, la noche continuó con una actividad más distendida, lo que refuerza la percepción de cercanía entre el jugador del Real Madrid C. F. y la protagonista de exitosas producciones españolas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/lo-que-se-sabe-hasta-ahora-sobre-el-deceso-de-carlos-batista-matos-2-84c30d3b.jpg Tras su cena juntos, Kylian Mbappé y Ester Expósito disfrutaron de una partida de bolos. (© Backgrid UK/The Grosby Group)

El vínculo entre ambas figuras comenzó a generar comentarios desde inicios de año, cuando surgieron las primeras especulaciones sobre encuentros en España. Desde entonces, han sido vistos coincidiendo en distintos escenarios, lo que ha incrementado el interés mediático.

A pesar de la creciente atención, tanto Mbappé como Expósito han optado por mantener discreción sobre su vida privada, sin hacer declaraciones al respecto.

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Este silencio, lejos de frenar las versiones, ha contribuido a que su presunta relación continúe posicionándose como uno de los temas más comentados del momento en el mundo del entretenimiento y el deporte.