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El Prodigio Discos de Oro
El Prodigio Discos de Oro

VIDEO | El Prodigio recibe Discos de Oro por sus canciones "Ven" y "Ella me vivía"

La certificación de la RIAA valida el impacto del merenguero típico en el mercado estadounidense, consolidando su carrera y el género típico dominicano

    El reconocido músico típico dominicano El Prodigio continúa consolidando su carrera a nivel internacional al obtener dos Discos de Oro en los Estados Unidos, esta vez gracias a sus exitosas canciones "Ven" y "Ella me vivía".

    La certificación fue otorgada por la Recording Industry Association of America (RIAA), organismo encargado de reconocer las producciones musicales más destacadas en el mercado estadounidense.

    Este reconocimiento valida así el impacto y la popularidad de sus temas entre el público de diferentes nacionalidades.

    "Ven" y "Ella me vivía" se han convertido en dos de las canciones más representativas del artista, logrando conectar con audiencias tanto dentro como fuera de la comunidad latina, gracias a su estilo auténtico y su inconfundible sonido típico moderno.

    RELACIONADAS

    Reconocimiento internacional

    • Este nuevo logro reafirma el posicionamiento de El Prodigio como uno de los principales exponentes de la música típica dominicana en escenarios internacionales, llevando el género a nuevas alturas y abriendo camino para futuras generaciones.
    • Con estos Discos de Oro, el artista suma otro importante hito a su carrera, evidenciando el crecimiento y la proyección global de su música.
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