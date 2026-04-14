El Diamante Negro y La Mini Banda impulsan su proyección internacional y anuncian gira por EE. UU.

Tras conectar con una nueva generación de oyentes y ganar visibilidad en plataformas digitales, El Diamante Negro y La Mini Banda se preparan para dar un paso clave en su carrera con el anuncio de su primera gira por varias ciudades de Estados Unidos, impulsados por el impacto de su más reciente tema, "La pava".

Con un ritmo contagioso y una energía arrolladora, la canción autoría del legendario Tatico Henríquez y con arreglos del propio El Diamante Negro se ha convertido en un fenómeno popular en ascenso, logrando una fuerte rotación en calles, redes sociales y plataformas digitales.

El sencillo también muestra un sólido desempeño en entornos digitales, donde suma miles de reproducciones y participación activa del público. En YouTube, el videoclip de "La Pava" supera los 1.4 millones de vistas, reflejando su alcance y conexión con la audiencia.

La agrupación, liderada por Juan Gabriel Sosa (El Diamante Negro), apuesta por una propuesta que fusiona la esencia de la música típica con un enfoque moderno y urbano, logrando una identidad sonora que conecta especialmente con públicos jóvenes sin perder la raíz tradicional del género.

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"Este tema es puro fuego. La gente lo hizo suyo desde que salió. Es una expresión de alegría, de vacilón; la calle lo pidió y aquí está", expresó el artista, quien además funge como compositor y productor.

Auge de la música típica

En los últimos años, la música típica ha experimentado un repunte significativo en República Dominicana, posicionándose como uno de los tres géneros más dominantes del país junto a la música urbana y la bachata.

Este crecimiento ha estado marcado por el surgimiento y consolidación de solistas tanto masculinos como femeninos y agrupaciones que han revitalizado el género y ampliado su alcance.

A nivel internacional, su popularidad también ha ido en aumento, especialmente en comunidades latinas en Estados Unidos, donde ha encontrado un público fiel.

En ese contexto, la gira de El Diamante Negro y La Mini Banda representa una muestra del impacto logrado a través de la difusión en radio, presentaciones en vivo y plataformas digitales, así como una apuesta por llevar su propuesta a nuevos escenarios.

Estados Unidos se perfila como un destino clave, impulsado por la alta concentración de público latino y la fuerte presencia de la diáspora dominicana en ciudades como Nueva York y Boston.

Actualmente, la agrupación mantiene una presencia activa dentro del género, con temas como "La pava" y "Aguántala ahí mi cuarto" posicionándose entre los más populares del momento.